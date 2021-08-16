نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التسجيل في إعانة البحث عن عمل 1442 وشروط صرف إعانة حافز في المقال التالي

عمر شويل - جدة يسأل الآلاف عن رابط التسجيل في إعانة البحث عن عمل من شباب المملكة العربية السعودية التي أطلقتها الحكومة السعودية وترعاها وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية في الفترة الأخيرة من أجل مد يد العون إلى آلاف الشباب السعودي الباحث عن فرصة عمل مناسبة، ولا يخفى على أحد مدى اهتمام وحرص الحكومة السعودية على تقديم يد العون دائماً إلى شباب المملكة حديثي التخرج والباحثين عن فرص للعمل، ولهذا السبب أطلقت الوزارة برنامج إعانة البحث عن عمل لكي يكون داعماً لكل الشباب في مرحلة مقتبل العمر بأن يدعمهم مادياً لفترة قد تصل إلى 15 شهراً إلى أن يجدوا الوظيفة المناسبة، وبجانب هذا يقوم برنامج حافز بتقديم أفضل الدورات والبرامج التدريبية لهؤلاء الشباب لكي يعدهم لسوق العمل، ولكي يستفيد المواطن والشاب السعودي من هذه المساعدات يجب أولاً أن تتوفر فيه شروط معينة سنبينها خلال المقالة حتى تتضح الأمور كلها أمام المواطنين الراغبين في التقدم، وكنا قد كتبنا لكم مقال عن كيفية التسجيل في حافز لأول مرة نكتب لكم هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” لنوضح لكم كيفية تسجيل الشباب العاطل عن العمل في إعانة البحث عن عمل، فتابعونا.

التسجيل في إعانة البحث عن عمل

كان الهدف وراء إطلاق الحكومة السعودية لبرنامج حافز وإعانة البحث عن عمل هو الوقوف بجانب المواطن السعودي الذى انهي دراسته أو ترك وظيفته حتى يجد وظيفة مناسبة له، وقد وضع البرنامج خطوات محددة لكي يستقبل طلبات الشباب الراغب فى التقديم، وإليكم كافة الخطوات كالتالي:

ونكون بذلك قد أتممنا خطوات التسجيل وتقديم طلب الإعانة بطريقة إلكترونية ناجحة بدلاً من الذهاب إلى مقر وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية.

شروط حافز البحث عن عمل

وضعت الحكومة السعودية شروطاً محددة لكل الراغبين في التقدم إلى برنامج الإعانة الذي يهدف إلى مساعدة الآلاف من الشباب الباحث عن عمل، والهدف من هذه الشروط هو فرز جميع المتقدمين وتقديم الدعم إلى من يستحقه فقط، ونوضح لكم جميع شروط التقديم في إعانة البحث عن عمل كالتالي:

أن يكون الشاب سعودي الجنسية ومقيم دائم بالمملكة العربية السعودية.

أن يبلغ الشاب المتقدم من العمر 20 عام حد أدنى إلى 40 عاماً.

لا يوجد معاش تقاعدي.

لا يوجد نشاط تجاري.

ألا يكون المتقدم يعمل في القطاع الحكومي أو الخاص.

ولا يجوز أن يكون المتقدم ما زال طالب.

وألا يكون قد استفاد من قبل من إعانة البحث عن عمل.

وأخيراً أن يكون جاد فعلاً في إيجاد فرصة عمل مناسبة له.

وقد وضعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية هذه الشروط حتى تتأكد من أحقية المتقدمين للدعم والإعانة.

اعانة البحث عن عمل

يُعد برنامج إعانة البحث عن عمل أحد أبرز برامج الدعم الحكومية التي أطلقتها المملكة العربية السعودية لكي تمد يد العون لكل شاب عاطل عن العمل ويبحث عن فرصة عمل مناسبة تُعينه على ظروف الحياة، ويقدم البرنامج دعم مادي بشكل شهرى لكل الشباب المنطبقة عليهم الشروط وتصل فترة الدعم إلى 15 شهراً حتى يتمكنوا من الحصول على فرصة عمل مناسبة لهم ومؤهلاتهم الدراسية.

آلية صرف مبالغ إعانة البحث عن عمل

وضعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية آلية لصرف إعانات البحث عن عمل، ونوضح لكم كيفية صرف إعانة البحث عن عمل كالتالي:

يتم صرف مبلغ 2000 ريال سعودي شهرياً خلال الشهور الأربعة الأولى.

ويتم صرف مبلغ 1500 ريال سعودي شهرياً خلال الشهور الأربعة الثانية .

أما في الشهور الأربعة الثالثة يتم صرف مبلغ 1000 ريال سعودي شهرياً.

وفي الشهور الأربعة الأخيرة يتم صرف 750 ريال سعودي شهرياً.

نرجو في آخر مقالنا أن نكون قد قدمنا لكم كل التفاصيل والمعلومات بشأن كيفية التقديم في إعانة البحث عن عمل والإستفادة من الدعم المقدم وكافة الشروط المطلوبة لقبول المتقدمين، فقد حاز هذا الموضوع على اهتمام الملايين في الفترة الحالية، ونحن في انتظار كل أسئلتكم وجميع استفساراتكم بالأسفل في التعليقات وسوف نقوم بالرد عليكم في أقرب وقت ممكن