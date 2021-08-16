استخراج رخصة البناء السعودية 1443.. تعرف على الشروط والخطوات

تقدم وزارة الشئون القروية والبلدية في المملكة خدمة استخراج رخصة البناء السعودية ، مع العلم أن الوزارة أقرت بعض الشروط التي يجب توافرها لإصدار الرخصة، بالإضافة إلى وضع بعض التسهيلات، حيث أصبح التعامل مقتصر بين المواطن والجهة المختصة دون الاضطرار إلى اللجوء إلى أي جهات أخرى، وفيما يلي نتعرف على شروط إصدار رخصة البناء والخطوات المطلوبة.

شروط استخراج رخصة البناء السعودية 1443

حددت الوزارة عدد من الشروط التي يجب أن يلتزم بها المواطن من أجل أن يتمكن من استخراج ترخيص للبناء داخل المملكة العربية السعودية، والتي تتلخص في التالي:

تقديم شهادة تؤكد أن الموقع صالح للبناء.

كما يجب أن يلتزم المواطن بكود البناء التابع إلى وزارة الشئون البلدية والقروية السعودية.

بالإضافة إلى إحضار رسم هندسي مبدئي للمبنى المرغوب في بناءه.

الالتزام بنظام الإنشاء المحدد في المخططات التقسيمية وعدم إحداث أي تغييرات بعد الحصول على رخصة الإنشاء.

إلى جانب أن يلتزم صاحب البناء بتوفير الجانب الصحي والأمني في المبنى.

وسداد رسوم استخراج الرخصة في المكتب المختص بذلك في الوزارة.

وأن يتم توفير جميع المعلومات عن موقع البناء بشكل دقيق.

كما يجب أن يلتزم المواطن بشروط استدامة المبنى التي حددتها الوزارة.

فضلاً عن الالتزام بشروط الالتزام بترشيد استخدام الطاقة والمياه.

كما يجب إحضار استمارة من المكتب الهندسي خاصة بالتدقيق في متطلبات المنشآت.

في حالة زيادة عدد طوابق المبنى عن 12 طابق، يجب الالتزام بضوابط المنشآت المرتفعة.

والحصول على رخصة التشغيل، وذلك في حالة إنشاء المبنى بهدف استغلاله في نشاط تجاري أو صناعي.

وأخيرًا يجب الالتزام بضوابط الحفاظ على خصوصية الجار ومراعاة حقوقه.

خطوات إصدار الرخصة للبناء في المملكة

كما يوجد بعض الخطوات التي يتم الالتزام بها من أجل استخراج الرخصة، وهي كما يلي: