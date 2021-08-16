طلبات الاعتراض للدفعة45 من حساب المواطن تبدأ الآن| اعترض

طلبات الاعتراض للدفعة45 من حساب المواطن تبدأ الآن، حيث نشر برنامج حساب المواطن أمس تغريده تشير إلى ذلك “حساب المواطن يبدأ باستقبال طلبات الاعتراض على مبالغ استحقاق الدعم للدفعة45، وذلك من خلال البوابة الإلكترونية على الرابط: ca.gov.sa، وجدير بالذكر أن برنامج حساب المواطن كان قد أنشئ بهدف حماية الأسر السعودية من الآثار المباشرة والغير المباشرة التي كان من المتوقع حدوثها جراء برنامج الإصلاح الاقتصادي وفق رؤية 2030 التي انتهجته المملكة، والتي قد تتسبب بأعباء إضافية على بعض فئات المجتمع السعودي، وذلك كله بهدف إعادة التوجيه للدعم للفئات الأكثر استحقاقاً بالشكل الذي يؤدي في النهاية للاستهلاك الرشيد.

طلبات الاعتراض للدفعة45 وكيفية تقديمها

وتتلخص طريقة أو كيفية تقديم طلب الاعتراض على مبالغ الاستحقاق من برنامج حساب المواطن للدفعة45 بالخطوات التالية.

أولاً: الدخول على البوابة الإلكترونية للبرنامج.

الدخول على البوابة الإلكترونية للبرنامج. ثانياً: قم بالذهاب إلى قسم إدارة الحساب وعلى أيقونة إدارة حسابي اضغط على قائمة تاريخ الاستحقاق. وإن كان هناك نتيجة تقول بعدم الأهلية سواء للمتقدم أو المستفيد أو حتى التابعين ستجد أسباب ذلك مرفقة مع النتيجة.

قم بالذهاب إلى قسم إدارة الحساب وعلى أيقونة إدارة حسابي اضغط على قائمة تاريخ الاستحقاق. وإن كان هناك نتيجة تقول بعدم الأهلية سواء للمتقدم أو المستفيد أو حتى التابعين ستجد أسباب ذلك مرفقة مع النتيجة. ثالثاً: قم بالضغط على أيقونة “ رفع اعتراض ” التي بجانب السبب المقدم اعتراضاً عليه، ثم قم بتعبئة المعلومات المطلوبة وأرسل.

قم بالضغط على أيقونة “ ” التي بجانب السبب المقدم اعتراضاً عليه، ثم قم بتعبئة المعلومات المطلوبة وأرسل. رابعاً: يمكنك بعد ذلك المتابعة من خلال البوابة الإلكترونية أو من خلال رسائل الجوال أو البريد الإلكتروني. حيث ستصل إلى المستفيد رسالة تقول له نتيجة الاعتراض.