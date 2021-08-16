نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط دخول الملاعب في السعودية الموسم الرياضي 2021 – 2022 شروط دخول الجماهير في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط دخول الملاعب في السعودية وشرُوط حضور الجماهير مباريات الدوري السعودي؛ حيث أنه أصدرت وزارة الرياضة السعودية بروتوكول دخول الجماهير الملاعب في السعودية الموسم الرياضي الجديد 2021 – 2022، وذلك من أجل تنظيم دخول الملاعب والمنشآت الرياضية في السعودية، والحد من انتشار فيروس كورونا بين الجماهير، وقد شمل البروتوكول الطاقة الاستيعابية لعَودة الجماهير للملاعب الرياضية، بالإضافة إلى الفئات المسموح لهم بدخول الملعب وحضور المباريات.

شروط دخول الملاعب في السعودية الموسم الرياضي الجديد 2021 – 2022

أعلنت وزارة الرياضة السعودية عن شروط دخول الملاعب في السعودية للموسم الرياضي الجديد 2021 – 2022، وذلك بناءً على ما صدر من الجهات المعنية بمتابعة التحديثات الأخيرة بشأن انتشار فيروس كورونا، وقد تقرر بشأن تنظيم عودة الجماهير للملاعب السعودية الآتي:

زيادة نسبة حضور الجماهير في الملاعب غن 40% بحيث تصبح الطاقة الاستيعابية 60%.

اقتصار عودة الجماهير للملاعب السعودية على الفئات فوق سن 12 عام عام.

اشتراط حصول المواطن على جرعتين من لقاح كورونا المعتمد من وزارة الصحة.

اتخاذ الإجراء اللازم مع المخالفين من قبل الجهات المعنية.

التزام المتفرج على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية.

الالتزام بارتداء الكمامة والتباعد أثناء دخول الملعب وفي لحظات الخروج.

يتم حجز تذاكر المباراة بشكل إلكتروني و محدد بها تواريخ الدخول والخروج وبوابة الدخول والخروج.

بروتوكول عودة الجماهير للملاعب السعودية والمنشآت الرياضية

شمل بروتوكول عودة الجماهير للملاعب السعودية إجراءات البيئة والتباعد الاجتماعي الواجب على الملاعب والمنشآت الرياضية تنفيذها؛ من أجل تحقيق كافة التدابير الوقائية، وقد تمثلت في:

وضع علامات وإشارات على الأرض توضح أماكن الوقوف.

تحديد مقاعد الجلوس بحيث يكون هناك مقعد فارغ بين كل مقعد وآخر بما فيها مقاعد الدرجة الأولى والمنصة.

تحديد مداخل ومخارج الجمهور لكل مربع.

تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي بين الأفراد، ويمكن السماح لأفراد العائلة الواحدة الجلوس بجانب بعضهم، ولكن بشرط التباعد عن الآخرين.

تنظيم دخول السيارات في أوقات دخول الجماهير للملاعب السعودية، من خلال تخصيص مشرفين لذلك.

يمنع بيع التذاكر في نفس يوم المباراة.

يتم تزويد دورات المياه بصنابير تعمل بشكل ذاتي.

تخصيص مسارات قبل البوابات وبعدها من أجل تطبيق التباعد الاجتماعي.

يتم قياس درجة الحرارة أثناء دخول الجماهير للملاعب السعودية.

تطهير وتعقيم الأسطح.

يمنع التزاحم بين الشوطين أو بعد انتهاء المباراة.

يتم منع الحالات المشتبه فيهم سواء من الجماهير أو العاملين من دخول الملاعب في السعودية.

في النهاية نكون قدمنا شروط دخول الملاعب في السعودية، وما جاء في بروتوكول دخول الجماهير للملاعب السعودية وحضور مباريات الدوري السعودي.