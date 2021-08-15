نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات حجز مواعيد الشرطة أبشر في جميع مراكز الشرطة بالمملكة في المقال التالي

عمر شويل - جدة حجز مواعيد الشرطة أبشر تلك الخدمة التي أطلقتها مديرية الأمن العام بالمملكة العربية السعودية عبر منصة أبشر الإلكترونية؛ من أجل مساعدة كافة المواطنين والمقيمين في حَجز المواعيد في مراكز الشرطة من خلال خدمة أبشر مواعيد الشرطة في كافة أنحاء المملكة بشكل إلكتروني، دون الحاجة للذهاب لمراكز الشرطة، وبالتالي سهل الأمن العام خدمة حَجز المواعيد، ووفر الوقت والمجهود للمواطنين، بل وساهم في تخفيف التزاحم أمام المكاتب الحكومية، الأمر الذي من شأنه أن يحد من انتشار فيروس كورونا بين المواطنين.

حجز مواعيد الشرطة أبشر

أطلقت مديرية الأمن العام خدمة حجز مواعيد الشرطة أبشر؛ وذلك لتسهيل حصول المواطنين على الخدمات الحكومية، وتنظيم مواعيد مركز الشرطة، حيث تعد منصة أبشر من أهم المنصات الحكومية التي تقدم العديد من الخدمات الإلكترونية للمواطنين أبرزها أبشر مواعيد الشرطة، ولعل الهدف الرئيسي من إطلاق هذه الخدمة عبر منصة أبشر الإلكترونية هو تنظيم المواعيد المستفيدين من خدمات مراكز الشرطة، وتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا بين المواطنين نتيجة التزاحم.

خطوات حَجز مواعيد الشرطة عبر منصة أبشر

يستطيع كافة المواطنين المستفيدين من أبشر مواعيد الشرطة حَجز موعد في منصة أبشر الإلكترونية بالخطوات التالية:

الولوج إلى الرابط الرسمي منصة أبشر الإلكترونية. الانتقال إلى تبويب أبشر أفراد. العمل على تسجيل دخول أبشر من خلال كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور. النقر على خيار المواعيد. النقر على أبشر مواعيد الشرطة، ومنها حَجز موعد جديد. القيام بتحديد أقرب مركز شرطة. العمل على تحديد الخدمة المطلوبة. اختيار الموعد المناسب من بين المواعيد المحددة. القيام بتأكيد الموعد.

رابط منصة أبشر الإلكترونية

تعد منصة أبشر الإلكترونية من أهم المنصات التي حققت التكامل في الوصول إلى الحكومة الإلكترونية “توفير الخدمات الحكومية بشكل إلكتروني مثل أبشر مواعيد الشرطة“، والاستغناء عن التعاملات الورقية؛ فقد استطاعت في هذا السبيل تحقيق الإنجازات التي ساهمت بدورها في رفع أداء الخدمات الحكومية، وتسهيل الحصول عليها، وتوفيرها أمام المواطنين على مدار الساعة بشكل مجاني وبدون بذل مجهود، ولم تقتصر على قطاع بعينه بشكل شملت مختلف القطاعات العامة،

في النهاية نكون قدمنا خطوات حجز مواعيد الشرطة أبشر تلك الخدمة التي أطلقتها مديرية الأمن العام عبر منصة أبشر الإلكترونية.