نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية التسجيل في الإسكان التنموي لمستفيدي الضمان و شروطه في المقال التالي

عمر شويل - جدة التسجيل في الإسكان التنموي لمستفيدي الضمان، تسعى المملكة العربية السعودية إلى تقديم خدمات كثيرة متقدمة لمواطنيها بهدف توفير حياة كريمه لهم، ويعد برنامج الإسكان التنموي من أضخم البرامج التي تهتم يبها المملكة من خلال وزارة الإسكان السعودي لمساعدة شريحة لا يستهان بها من المواطنين ذوي الدخل المحدود، وذلك عن طريق تقديم وحدات سكنية من الدعم السكني بالاتفاق مع عدد كبير من المؤسسات الأهلية بغرض رفع مستوي المعيشة، ويقدم لمستفيدين الضمان من قبل الإسكان التنموي عدد ليس بالقليل من الوحدات السكنية يصل إلى عدد 200 ألف وحدة سكنية، ويدفع المواطن إلى الدولة أيجار بسيط مقابل الوحدة لفترة معينة .

طريقة التسجيل في الإسكان التنموي لمستفيدي الضمان

هناك عدة خطوات يجب أن يتبعها المستفيد من الضمان للتسجيل في برنامج الإسكان التنموي، و من ضمن هذة الخطوات الأتي :

أن يقوم المستفيد بالدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الإسكان الخاص بمشروع الإسكان التنموي . قم بكتابة جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح وبكل دقة . عليك بالنقر على أيقونة تقديم وذلك بعد كتابة الاسم وتاريخ الميلاد ورقم الجوال ورقم الهوية . وأخيرا بعد قيام المختصين بمراجعة الطلب تم الرد على المتقدم من خلال إرسال رسالة على الجوال .

الإسكان التنموي لمستفيدي الضمان

تبعا لمخطط الدولة في تنفيذ رؤية المملكة 2030 تقدم المملكة برنامج الإسكان التنموي وهو هو أحد برامج وزارة الإسكان، ويهدف لتوفير وحدات سكنية بحق الانتفاع للأسر المستحقة والأشد حاجـة فــي المجتمــع من المشمولين برعاية وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية “الضمان الاجتماعي” المسجلين في بوابة الدعم السكني “إسكان”، حيث يتملك المستفيد وحدته السكنية بعد دفعه لإيجار لمدة معينة يتم تحديدها.

شروط التسجيل في الإسكان التنموي لمستفيدي الضمان

تماشيا مع نظام الإسكان التنموي المخصص لمستفيدي الضمان يستطيع المواطنين الحصول على الوحدات السكنية الخاصة بمشروع الإسكان وذلك إذا توافرت عدة شروط وهى :

يشترط أن يقدم مستفيد الضمان المسجل في وزارة الضمان الاجتماعي بأنه لا يوجد لديه مصدر دخل بخلاف الدعم التي تمنحه الوزارة حتي يحق له الحصول على الوحدة السكنية . في حالة أن المستفيد لديه مصدر دخل أخر يحصل على الوحدة ولكن بقيمة أيجار شهرية مختلفة . عندما لا يكون لمستفيدي الضمان سوي دعم وزارة التضامن الاجتماعي ولا يوجد أي مصدر رزق اخر، يكون مبلغ ألإيجار المدفوع للوحدة السكنية 200 ريال سعودي . يقوم المواطن الذي له دخل اخر غير الدعم بدفع 800 ريال سعودي قيمة أيجار الوحدة السكنية. لا تستفيد وزارة التضامن الاجتماعي بأي أرباح من من وحدات الإسكان التنموي على وجهه الإطلاق . قامت وزارة الإسكان بتخصيص نسبة تتراوح بين 7ِ% إلى 10% من مجمل مشاريع لخاصة بها لمشروع الإسكان التنموي ليستفيد محدودي الدخل .

خطوات الحصول علي الدعم السكني

هناك عدة خطوات يجب اتباعها للحصول على الدعم السكنى وهى :

الدخول إلي رابط المساعدة السكنية عبر رابط وزارة الإسكان . علي المتقدم إدخال استمارة التسجيل في الموقع . عليك أنشاء حساب جديد أن لم تملك حساب . أن يقوم المتقدم بالتسجيل الدخول في الموقع من خلال كتابة البيانات الدخول الخاصة به . بعد القيام بالتسجيل الدخول إلي قسم المساعدة السكنية . أن يقوم المتقدم بكتابة كافة البيانات المطلوبة كعنوان البريد الإلكتروني ورقم الهاتف وكتابة رقم التعريف . و أخيرا أنقر علي زر التسجيل .

ما هي خدمة سكني

خدمة سكني هي عبارة عن خدمة إلكترونية تستهدف المواطنين والمواطنات في السعودية، وذلك لكي يتم تمكينهم من التسجيل في قوائم وزارة الإسكان لطلب الدعم السكني من قبل البرنامج، وإذ يتم من خلال البوابة التحقق من توفر كامل أهلية المتقدم وذلك بناءً على كافة الشروط الخاصة بالحصول على الدعم السكني، حيث يتم من خلاله المقارنة للشروط ومن ثم يتم إبلاغ المتقدم بالقبول أو الرفض للطلب المقدم من قبله عبر الربط الإلكتروني.

وفى نهاية المقال نكون قد اوضحنا كيفية التسجيل في الإسكان التنموي والشروط اللازمة لذلك، وقد خصصت المملكة العربية السعودية مبلغ 44 مليار ريال سعودي كدعم لمحدودي الدخل وذلك بهدف مساعدتهم وتوفير حياه مستقرة لهم في ظل الأحداث الراهنة .