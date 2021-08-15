نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منصة اعتماد استعلام راتب أونلاين في دقيقة من وزارة المالية السعودية عبر monafasat.etimad.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة منصة اعتماد استعلام راتب تسهل الكثير على العاملين بالقطاع الحكومي والخاص بالمملكة العربية السعودية، وخاصة مع انتشار فيروس كورونا فأصبح الاعتماد على التعاملات الإلكترونية شيئًا ضروريًا، وتتميز منصة اعتماد بأنها من وزارة المالية السعودية فبالتالي هى وسيلة آمنة للتعاملات ويستخدمها العديد من مختلف أنحاء المملكة، ولا تتوقف منصة اعتماد استعلام راتب بل هناك خدمات تتعلق بإعداد الميزانية العامة للبلاد، بالإضافة إلى إدارة الحقوق المالية لمختلف الشركات والموظفين بطريقة رقمية، وتأتى منصة اعتماد السعودية ضمن رؤية المملكة 2030 فنجد أصحاب الشركات والتجار والمستثمرين يسجلون الدخول على منصة اعتماد استعلام راتب monafasat.etimad.sa للاستفادة من الخدمات المقدمة بما يساعد على تعزيز التعاملات الرقمية في مختلف المؤسسات وخلق قاعدة بيانات مالية شاملة، لجميع المدفوعات والمشتريات والحقوق المالية للموظفين بشكل مستمر.

منصة اعتماد استعلام راتب

أتاحت وزارة المالية السعودية إمكانية الاستعلام عن الراتب عبر منصة اعتماد من خلال الخطوات الآتية:

سجل دخول على منصة اعتماد الإلكترونية

النقر على الاستعلام على الخدمة الجديدة الاستعلام عن الراتب والمستحقات.

إضافة البيانات المطلوبة.

النقر على الشهر المراد.

الاستعلام عن راتبك ومستحقاتك.

رقم منصة اعتماد

وفرت منصة اعتماد الإلكترونية التابعة من وزارة المالية السعودية رقم منصة اعتماد الموحد للتواصل والاستفسار عن الخدمات المختلفة التى توفرها المنصة أو العطل في خدمة معينة، من خلال الآتي:

رقم منصة اعتماد 19990

البريد الالكتروني لمنصة اعتماد [email protected]

طريقة سداد فاتورة منصة اعتماد

كما يمكن سداد فاتورة منصة اعتماد بكل سهولة من خلال الخطوات التالية:

سجل دخول على منصة اعتماد. اطلب شراء وثائق المنافسة. تظهر فاتورة برقم خاص. أدفع رسوم من خلال الحساب البنكي برقم فاتورتك. وصول رسالة بقبول الدفع ورقم الفاتورة وقت استلام المبلغ.

ويجدر الإشارة إلى أن منصة اعتماد استعلام راتب توفر الرواتب لجميع القطاعات الخاصة والحكومية وذلك تعاملات المواردين، والمقاولين، وتدفع رسوم منصة اعتماد إلكترونيًا بأكثر من وسيلة بما يضمن الثقة للعملاء من مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية.

بهذا نكون قد سردنا لكم متابعينا كل ما يتعلق بمنصة اعتماد استعلام راتب أونلاين في دقيقة من وزارة المالية السعودية.