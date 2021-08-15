نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن تأشيرة خروج نهائي tashira في وقت سريع وإصدارها على منصة أبشر الجوازات السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن تأشيرة خروج نهائي tashira أو إصدارها على منصة أبشر الجوازات السعودية خدمة تهم المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية، على أن يوضح رابط الاستعلام عن تأشيرة الخروج من السعودية برسوم 200 ريال سعودي والدفع بالطرق الإلكترونية، بشرط أن تكون صلاحية جواز السفر للشخص لها 60 يوم فأكثر، بجانب سداد جميع المخالفات المرورية على من يريد الخدمة، وتضع المديرية العامة للجوازات غرامة 100 ريال في حالة عدم مغادرة المستفيد المملكة خلال 60 يومًا من إصدار التأشيرة، كما يمكن استخراج تأشيرة خروج نهائي من المملكة العربية السعودية على منصة أبشر الجوازات في دقائق من أي مكان في المملكة، وتستمر تساؤلات المواطنين والمقيمين عن الاستعلام عن تأشيرة خروج نهائي tashira لأنها من الخدمات الدائم الحصول عليها.

الاستعلام عن تأشيرة خروج نهائي tashira

أتاحت وزارة الداخلية السعودية، الاستعلام عن تأشيرة خروج نهائي tashira لأى شخص على أن يتم طباعة التأشيرة وحفظها من منصة أبشر الجوازات لاستخدامها عند الحاجة، وذلك عبر رابط الاستعلام عن تأشيرة الخروج والعودة في السعودية في أي وقت من المنصة الوطنية الموحدة التابعة لـ المديرية العامة والتأكد من البيانات المتاحة.

منصة أبشر الجوازات

تسجيل الدخول منصة أبشر الجوازات ضمن الخدمات التى توفرها وزارة الداخلية السعودية، فتعتبر منصة أبشر من أهم المنصات الخدمية الإلكترونية في المملكة العربية السعودية توفر أكثر من 200 خدمة لحوالي 21 مليون مشترك من جميع القطاعات الحكومية والإلكترونية لإجراءا المعاملات المختلفة إلكترونيًا دون الحاجة للوصول إلى الإدارات والمكاتب.

خطوات استخراج تأشيرة خروج نهائي

يمكن استخراج تأشيرة خروج نهائي من المملكة العربية السعودية على منصة أبشر الجوازات من خلال الخطوات الآتية:

تسجيل الدخول على منصة أبشر الجوازات.

النقر على مستخدم جديد في حالة عدم وجود حساب.

اختر القطاعات.

النقر على الجوازات.

الضغط على تبويب الخدمات الإلكترونية.

الضغط على خدمات المكفولين.

اختر تفاصيل أكثر

سدد الرسوم المطلوبة والتأكد من السداد.

أصدر تأشيرة خروج نهائي.

بهذا نكون قد عرضنا لكم متابعينا كل ما يتعلق بالاستعلام عن تأشيرة خروج نهائي في وقت سريع وإصدارها على منصة أبشر الجوازات السعودية.