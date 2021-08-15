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تلقي طلبات الإعتراض على الدفعة 45 من برنامج حساب المواطن ، أعلن برنامج حساب المواطن اليوم الأحد الموافق 15من شهر أغسطس 2021م عبر موقع التواصل الإجتماعي تويتر عن بدء تلقي طلبات الإعتراض على مبالغ الدعم المستحقة للدفعة 45 من البرنامج، وجاء ذلك بعد أن تم صرف الدفعة 45 للمستفيدين المستوفين شروط الإستحقاق يوم الثلاثاء الموافق العاشر من أغسطس 2021، هذا وقد بلغ إجمالي الدعم منذ انطلاق برنامج حساب المواطن عام 2017 حتى الدفعة 45 حوالي 100 مليار ريال سعودي، ويهدف البرنامج إلى تقديم الدعم المادي للأسر المحدودة والمنخفضة الدخل و المستوفية لشروط الإستحقاق لإعانتهم على متطلبات المعيشة وتوفير حياة كريمة لهم.
الرابط المخصص لتقديم طلبات الإعتراض على الدفعة 45 من برنامج حساب المواطن
لقد أعلن برنامج حساب المواطن عن إمكانية تقديم الإعتراض على الدفعة 45 من البرنامج من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي لبرنامج حساب المواطن.
خطوات تقديم الإعتراض على الدفعة 45 من برنامج حساب المواطن
- الدخول على الموقع الرسمي لبرنامج حساب المواطن.
- كتابة إسم المُستخدم وكلمة المرور وتسجيل الدخول.
- الضغط على أيقونة تقديم طلبات الإعتراض.
- إرفاق جميع الملفات والمستندات اللازمة لإتمام طلب الإعتراض.
أهداف برنامج حساب المواطن
- الرفع من كفاءة الدعم الحكومي.
- تشجيع ترشيد الإستهلاك.
- التخفيف من أثر الإصلاحات الاقتصادية.
تفاصيل الدفعة 45 من برنامج حساب المواطن لشهر أغسطس 2021م
- قيمة الدعم المادي للفئات المستحقة والمستوفية للشروط 1.9 مليار ريال سعودي.
- بلغت قيمة تعويضات الدفعات السابقة 25 مليون ريال سعودي.
- بلغ إجمالي عدد المستفيدين والتابعين حوالي 10.5 مليون مستفيد وتابع.
- بلغت نسبة المستحقين الحاصلين على الدعم 77%.
خطوات تحديث بيانات حساب المواطن
بهدف الإستفادة الكاملة والمستمرة من برنامج حساب المواطن لابد أن يقوم المستفيد بتحديث بياناته بالبرنامج بشكل دائم، وقد أوضح البرنامج خطوات التحديث كالتالي:
- الدخول على الموقع الرسمي لبرنامج حساب المواطن.
- يقوم المستفيد بكتابة الاسم وكلمة المرور.
- كتابة رمز التحقق وتسجيل الدخول.
- الضغط على تعديل البيانات.
- يقوم المستفيد بتحديث بياناته الشخصية مثل الحساب البنكي، أو رقم الهاتف، أو العنوان.
- التأكد من كتابة البيانات بشكل صحيح ومراجعة التحديثات.
- الضغط على كلمة تحديث.
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