نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط التقديم على إعانة البحث عن عمل 1443 في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط التقديم على إعانة البحث عن عمل 1443 ؛ يعتبر الموضوع الشاغل لعقول المواطنين السعوديين المقيمين في المملكة العربية السعودية هو البحث عن إعانة البحث عن عمل 1443 وسنقوم الآن بتقديم كيفية التسجيل والشروط الكاملة التي يقدمها برنامَج إعانة البحث عن عمل من خلال موقع ثقفني وذلك من خلال عدد من المعلومات المهمة لهذه الإعانة.

إعانة البحث عن عمل

إعانة البحث ع عمل هي خدمة قامت المملكة العربية السُّعُودية بإطلاقها للمواطنين السعوديين المقيمين بها المتعطلين عن العمل كي تقوم بدعمهم في محنتهم وتقوم بمساعدتهم من خلال مبلغ مالي يعينهم على سوء المعيشة التي يمرون بها وقد تم ذلك من خلال انعقاد مجلس في يوم الجمعة الموافق الرابع عشر (14) من شهر مايو (5) لعام 2021م؛ حيث قررت اللجنة المختصة لهذا الدعم صرف مبلغ مالي على عدد من الشهور المتتالية تصل إلى خمسة عشر (15) شهراً وقد تحدد هذا المبلغ بأنه (2000) ريال سعودي.

التسجيل في إعانة البحث عن عمل 1443

قامت الحكومة بالمملكة العربية السعودية بوضع عدد من الخطوات المهمة التي يجب أن يقوم المواطن بإتباعها لكل من يريد الحصول على إعانة البحث عن عمل وذلك للمتعطلين عن العمل؛ وتتمثل هذه الخطوات التي يجب إتباعها في السطور التالية:

يتم أولا الدخول على البوابة الإلكترونية الرسمية الخاصة لموقع طاقات

بعد ذلك اختيار أيقونة البحث عن عمل والضغط عليها.

ومن ثم اختيار أيقونة مستخدم جديد.

ثم تحديد رَقَم الهُوِيَّة الوطنية الخاصة بصاحب الطلب.

بعد ذلك القيام بملء جميع البيانات المطلوبة التي يجب إدخالها مثل(إدخال الرقم البريدي الخاص به ، إدخال كلمة المرور الخاصة به ، واسم المستخدم الرباعي)

بعد ذلك القيام بالضغط على أيقونة تأكيد على البريد الإلكتروني.

ثم تسجيل الرقم الذي سيظهر للمستخدم على الشاشة.

والضغط على أيقونة موافق على جميع الشروط المطلوبة,

في حالة إدخال جميع الشروط والبيانات المطلوبة صحيحة يتم قبول الطلب وتسجيلك من المستفيدين بهذا الدعم.

شروط التقديم على إعانة البحث عن عمل

قامت المملكة العربية السعودية بوضع مجموعة هامة من الشروط التي يجب أن تكون متوافرة في المواطن الذي يريد أن يحصل علي إعانة البحث عن عمل من المملكة وذلك لتسهيل الإجراءات التي يتم إتباعها من المواطنين وتوفير الوقت؛ وسوف قوم بتوضيح هذه الشروط في السطور التالية:

أن يكون المتقدم بالطلب للحصول على هذه الإعانة سعودي الجنسية.

يكون عمره لا يقل عن عشرون (20) عاما ولا يزيد عن أربعين (40) عام.

يكون المتقدم بالطلب مقيم إقامة دائمة بالمملكة العربية السعودية.

يكون المتقدم بالطلب قادراً على الوظيفة التي سيلتحق بها ويكون جاداً في البحث عن هذا العمل.

لا يكون عنده سجل تجاري باسمه ولا يشغل أي وظيفة أخرى حكومية أو قطاع خاص.

لم يكن له أي معاش مالي شهري من التضامن الاجتماعي أو معاش تقاعدي.

يجب ألا يكون المتقدم بالطلب قد حصل على إعانة مالية سابقة من الإعانات التي تقدمها المملكة والاستفادة منها مسبقاً

قيمة برنامج دعم البحث عن عمل 1443

لقد بلغت قيمة المبلغ المالي الذي سيحصل عليه المواطن من خلال دعم البحث عن عمل إلى مبلغ يبدأ من ألفين (200) ريال سعودي لمدة أربعة أشهر ثم تقل القيمة المالية المحددة في الأربع شهور التي تليها ليقل المبلغ إلى ألف وخمسمائة (1500) ريال سعودي ويصل المبلغ المالي في الشهور التي تليها إلى ألف (1000) ريال سعودي وفي آخر ثلاث شهور من المدة المحددة سيكون المبلغ وصل إلى سبعمائة وخمسون (750) ألف ريال سعودي

وبهذا نكون قد قدمنا لكم كل ما يخص ويتعلق بالتقديم للحصول على دعم إعانة البحث عن عمل للعاطلين عن العمل ولكل من يريد الحصول على أي معلومات مفيده في هذا الموضوع والاستفادة منه بكل سهولة ووضوح وذلك من خلال موقع ثقفني.