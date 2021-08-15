نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تسجيل حساب المواطن للعزاب 1443 حالات التسجيل للفرد الأعزب في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة تسجيل حساب المواطن للعزاب 1443، وما هي حالات التسجيل للفرد الأعزب أكبر من 18 عام؛ حيث أتاح برنامج حساب المواطن تسجيل جديد لكل مواطن سعودي تنطبق عليه شروط استحقاق حساب المواطن، حيث يعد برنامج حساب المواطن أحد البرامج الاجتماعية التي تقدم الدعم والمساندة المالية للأفراد المستقلين وأرباب الأسر، ولكن بشرط تطابق معايير الاستحقاق والأهلية، وقد أوضح برنامج حساب المواطن خطوات التسجيل في حساب المواطن عبر زيارة البوابة الإلكترونية ca.gov.sa من قبل، وخلال السطور التالية سنتعرف عليها بالتفصيل.

طريقة تسجيل حساب المواطن للعزاب

أكد برنامج حساب المواطن على أنه بإمكان العزاب تسجيل جديد في حساب المواطن، ولكن لا يقل عمره عن 18 عام ولا يزيد عن 24 عام، كما أكد على أهمية إرفاق المستندات التي تثبت استقلاليته، وتتمثل هذه المستندات في صك ملكية أو سكن الكليات العسكرية أو الحربية، أو عقد إيجار أو فاتورة كهرباء مسجلة باسم الفرد الأعزب، بالإضافة إلى ذلك أوضح طريقة تسجيل حساب المواطن للعزاب من خلال زيارة البوابة الإلكترونية ca.gov.sa بالخطوات التالية:

الدخول في حساب المواطن. العمل على إنشاء حساب جديد من خلال النقر على تسجيل جديد حساب المواطن. القيام بتسجيل البيانات المطلوبة. العمل على إدخال كود التفعيل المرسل عبر رقم الجوال المسجل في البرنامج. القيام بتعيين كلمة المرور. القيام بتسجيل بيانات التابعين والدخل والحساب البنكي وغيرها. الإقرار بصحة البيانات في طلب التسجيل في حساب المواطن. إرفاق المستندات المطلوبة. النقر على خيار تسجيل جديد في حساب المواطن.

تسجيل جديد حساب المواطن

تتطلب طريقة تسجيل جديد حساب المواطن للعزاب أو أرباب الأسر ضرورة تطابق شروط التسجيل في حساب المواطن مع الأفراد المسجلين في البرنامج؛ لأنه في حالة عدم تطابق البيانات تتحول الحالة لعدم الأهلية، ويتم رفض طلب التسجيل في حساب المواطن، بالإضافة إلى مراعاة تسجيل البيانات سواء الشخصية أو الخاصة بالتابعين بدقة كما هي في المستندات والوثائق الرسمية، وبعد ذلك ينتقل الفرد للرابط الرسمي للبوابة الإلكترونية ca.gov.sa ويتتبع الخطوات حتى تتم عملية التسجيل بنجاح.

حالات التسجِيل في حساب المواطن

أوضح برنامج حساب المواطن حالات التسجيل في حساب المواطن للفرد الأعزب الذي تخطى سن 18 عام، وأصبح عمره فوق 24 عام، أمامه أحد الخيارين:

التسجيل في حساب المواطن بحساب مستقل دون أن يرفق المستندات التي تثبت الاستقلالية.

التسجيل في حساب المواطن كتابع في حساب رب الأسرة.

ولكن في حالة كان عمر الفرد الأعزب أقل من 24 عان عام ويسكن مع الأسرة، فلا يحق له التسجيل في حساب المواطن بحساب مستقل، ولكن يكون تابع في حساب رب الأسرة، ولكن إذا كان يسكن في مسكن مستقل به ففي هذه الحالة بإمكانه التسجيل في حساب المواطن بحساب مستقل مع إرفاق المستندات التي تثبت استقلاليته عند تسجيل جديد في حساب المواطن.

في النهاية نكون قدمنا طريقة تسجيل حساب المواطن للعزاب بحساب مستقل، بالإضافة إلى طريقة تسجيل جديد في حساب المواطن 1443.