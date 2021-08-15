نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية استخراج رخصة القيادة للنساء خطوات حجز موعد لاستخراج الرخصة 1443 في المقال التالي

كيفية استخراج رخصة القيادة للنساء وخطوات حجز موعد لاستخراج الرخصة في المرور والأوراق المطلوبة لرخصة القيادة النسائية كل تلك الأسئلة التي تدور في ذهن النساء في المملكة بعد الموافقة على القرار التاريخي للملكة بالسماح للمرأة بالقيادة في السعودية واستخراج رخصة قيادة للنساء من منصة ابشر الإلكترونية كل تلك القرارات تأتي وفق رؤية المملكة 2030 والتي اطلقها الملك سلمان ومن اهم بنودها تمكين المرأة في المملكة وجعلها شريك أساسي في تطوير والنهوض بكافة القطاعات في السعودية. شروط استخراج رخصة قيادة للنساء يجب أن يتجاوز عمر المرأة 18 عام للحصول على رخصة القيادة الخاصة.

كذلك يجب أن تجاوز عمر 20 عاماً للحصول على رخصة القيادة العامة للنساء.

وأيضاً يجب أن تتجاوز المرأة الكشف الطبي للحصول على رخصة القيادة.

ثم يتم اختبار النساء على جهاز محاكاة للسيارة والخضوع لاختبار عملي ونظري لمعرفة إمكانيات المتقدمة للحصول على الرخصة ومدى تمكنها في القيادة.

يجب ألا تكون لدى المتقدمة للحصول على الرخصة أي سوابق جنائية.

كذلك يجب تسديد الغرامات ورسوم استخراج رخصة القيادة للنساء.

خضوع المرأة للتدريب اليومي لمدة 4 ساعات في حالة رسوبها في اختبار القيادة. كيفية حجز موعد استخراج رخصة القيادة للنساء الدخول إلى منصة ابشر الإلكترونية.

ثم الضغط على خيار ” ابشر أفراد”.

وبعد ذلك يتم إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور في حساب المواطن في منصة ابشر.

وكتابة رمز التحقق المرئي والضغط على خيار ” الخدمات الإلكترونية”.

ثم النقر على خيار ” خدمات المرور”.

وأخيرا تحديد موعد استخراج رخصة القيادة للنساء. أوراق استخراج رخصة القيادة للنساء 1443 المستندات والأوراق المطلوبة لاستخراج رخصة القيادة للنساء 1443 وفق آخر تحديث لإدارة المرور في المملكة هي: صورتين من بطاقة الهوية الوطنية سارية وغير منتهية مع تقديم الأصل لمطابقته بالصور.

في حالة إن كانت المتقدمة من المقيمات يجب تقديم صورتين من رخصة الإقامة والأصل لمطابقة الصور.

عمل فحص طبي في المراكز والمستشفيات المعتمدة لدى إدارة المرور وتقديم شهادة الفحص الطبي لرخصة القيادة للنساء.

كذلك يجب أن تكون المتقدمة متمكنة من القيادة بصورة جيدة.

ويجب أن تقوم المتقدمة باجتياز تدريب القيادة وتقديم شهادة النجاح في تدريب السواقة.

وأيضاً يجب تقديم 6 صور شخصية مقاس 6*4 حديثة للحصول على رخصة القيادة للنساء 1442. الوسوم عمر شويل - جدة كيفية استخراج رخصة القيادة للنساء خطوات حجز موعد لاستخراج الرخصة 1443 - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

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