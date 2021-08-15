شروط وخطوات التقديم علي المساعدة المقطوعة إلكترونياً 1443 عبر موقع وزارة الموارد البشرية

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خطوات التقديم علي المساعدة المقطوعة إلكترونياً 1443 تعد واحدة من ضمن متطلبات الكثير من المواطنين في المملكة وذلك لأن يحصلون علي المساعدة المالية التي تقدمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلي العديد من الاسر في المملكة العربية السعودية حيث يعمل ذلك علي تحسين الحالة المالية لهم.
التقديم علي المساعدة المقطوعة إلكترونياً 1443
المساعدات المقطوعة هي واحدة من ضمن برامج الدعم الاجتماعي المقدمة من قبل وزارة الموارد البشرية ختي تقدم دعم مادي في كل فترة إلي العديد من الاسر وهم أسر المتوفي والأطفال اليتامي والنساء المطلقات وأيضاً أسرة المفقود والمسجون وذلك لأن تتحسن الحالة المالية لهم ويكون لديهم القدرة الكبيرة في شراء الاحتياجات الأساسية للمنزل.
تحديث مقطوعة الضمان الاجتماعي 1443
يمكن إن تقوم بعملية التحديث للبيانات الشخصية الخاصة بك في مقطوعة الضمان الاجتماعي عن طريق القيام ببعض الخطوات البسيطة وهي تكون وفقاً للنحو التالي:-
- الذهاب إلي موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الأجتماعية علي شبكة الأنترنت.
- تكتب أسم المستخدم ثم رقم السر في المكان المخصص له.
- بعد ذلك تقوم بكتابة رقم التحقق البشري والنقر علي زر الدخول.
- تقوم باختيار من الصفحة الجانبية للموقع الضمان الاجتماعي.
- بعد ذلك تحديث بيانات الضمان الاجتماعي.
- تعرض لك البيانات الشخصية في صفحة في الموقع.
- تقوم بمراجعة البيانات الخاصة بك.
- الضغط علي زر التالي.
- تقوم بتحديث البيانات الشخصية من رقم الهاتف وعنوان البريد الإلكتروني.
- الضغط علي زر التسجيل.
رابط التقديم علي المساعدة المقطوعة إلكترونياً 1443
يتم التقديم في المقطوعة إلكترونياً من خلال موقع الموارد البشرية وذلك عبر القيام ببعض الخطوات البسيطة وهي تتلخص في النحو التالي:-
- الذهاب إلي موقع وزارة الموارد البشرية علي شبكة الأنترنت.
- إدخال أسم المستخدم ثم رقم السر في المكان المخصص له.
- بعد ذلك تختار الضمان الاجتماعي ثم التسجيل في المقطوعة.
- تبدأ في كتابة الأسم ثم رقم الهوية الوطنية الخاصة بك في المكان المخصص لها.
- بعد ذلك تكتب عنوان البريد الإلكتروني في المكان المخصص له.
- تكتب بيانات الدخل ورقم الحساب البنكي وعدد أفراد الأسرة.
- النقر علي زر الموافقة علي الشروط والأحكام.
- الضغط علي زر التسجيل.
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