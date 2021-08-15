نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل في النقل المدرسي طريقة التقديم في النقل المدرسى عبر نظام نور 1443 في المقال التالي
التسجيل في النقل المدرسي وطريقة التسجيل في الباصات نظام نور 1443 ورسوم التسجيل في النقل المدرسي 1443 كل تلك الأسئلة اكثر ما يشغل بال أولياء الأمور مع بداية العام الدراسة الجديد في المملكة ومعرفة خطوات التسجيل في الباص المدرسي من نظام نور للاطمئنان على الطلبة وكيفية نقلهم إلى مدارسهم بطريقة آمنة عبر باصات نظام النقل المدرسي في منصة نور 1443 وطريقة التسجيل فى النقل المدرسي للطلاب 1443 يتم بشكل إلكتروني دون الحاجة إلى زيارة المدرسة وطريقة دفع رسوم النقل المدرسي إلكترونياً.
ما هي خدمة النقل المدرسي من نظام نور
في ظل السعي الدائم من حكومة المملكة والمتمثلة في وزارة التعليم لتوفير سبل الراحة للطلاب وأولياء أمورهم حتى يتثنى للطلاب التركيز في الدراسة دن تحمل معاناة التنقل في الذهاب والعودة إلى مدارسهم فقامت بفتح التسجيل في النقل المدرسي وتعاقدت الوزارة مع شركة تطوير لتصبح الناقل الرسمي للطلاب بأحدث الباصات المكيفة مع توفير كافة الإجراءات الاحترازية لحماية الطلاب من العدوى وتعقيم الباصات والحفاظ على البعد الاجتماعي ومراعاة عدم الزحام في باصات النقل المدرسي للطلاب.
خطوات التسجيل في النقل المدرسي الباصات في نظام نور 1443
- الدخول على رابط موقع نظام نور الإلكتروني.
- ثم إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور بحساب ولي الأمر في نظام نور.
- وبعد ذلك كتابة رمز التحقق المرئي الموجود اسفل خانة الاسم وكلمة المرور للتأكد من هوية الشخص لحماية الموقع من الاختراق.
- ثم الضغط على خيار ” تسجي الدخول”.
- وبعد ذلك الضغط على خيار ” النقل المدرسي للعام الجديد”.
- واختيار ” طلب النقل المدرج”.
- ثم الموافقة على الشروط والأحكام بعد الاطلاع عليها.
- وأيضاً يجب ادخال البيانات المطلوبة في صفحة التسجيل في نظام النقل المدرسي.
- إدخال رقم جوال ولى الأمر الشخصي والذي سيرسل إليه رسالة على الجوال تحتوى على كود التأكيد.
- ثم يتم إدخال الكود المرسل على الجوال والضغط على خيار ” دفع اجور التسجيل” والضغط على خيار ” نعم” وبعد ذل يتم تأكيد رسالة دفع الرسوم.
- بعد اختيار طريقة التسديد المتاحة يجب الاحتفاظ برقم فاتورة السداد للاحتياج إليها لاحقاً وبعد ذلك ستصل رسالة على الجوال تفيد بنجاح خطوات التسجيل في النقل المدرسي للعام الجديد 1443.
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