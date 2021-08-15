الاستعلام عن قيمة المستحقات المالية بالتأمينات الاجتماعية برقم هوية المستفيد 1443، من الاستعلامات الضرورية والهامة لدي مستفيدي خدمات التأمينات الاجتماعية وهو الاستفسار عن المستحقات المالية إلكترونياً الخاصة بهم لدي مؤسسة التأمينات الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، وقد تم توفير هذه الخدمة بشكل إلكتروني من أجل التسهيل على المواطنين في معرفة المستحقات المالية والتي تعد غير مكتملة، حتي يتم سدادها بشكل سريع وفوري، حتي لا يتم التعرض الي أي عقوبات من جانب المؤسسة، لذلك يبحث دائماً العديد من المواطنين سواء كانوا سعوديين أو عير سعودين عن الطريقة الصحيحة للتعرف علي المستحقات المالية، لذا سنوضح كيفية الاستعلام عن قيمة المستحقات المالية بالتأمينات الاجتماعية برقم الهوية الوطنية.

رابط الاستعلام عن قيمة المستحقات المالية بالتأمينات الاجتماعية 1443

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية توفر خدمة الاستعلام عن المستحقات المالية بطريقة مجانية وسريعة من خلال موقع المؤسسة المتاح طوال اليوم لجميع المستفيدين، علي أن يتم الاستعلام بالخطوات التالية:

يجب أن يقوم كل مستفيد بالدخول علي موقع الاستعلام التالي: التأمينات الاجتماعية.

يجب إدراج رقم الهوية الوطنية ورمز التحقق في المكان المحدد له.

الضغط علي تبويب استعلام لتظهر جميع التفاصيل الخاصة بتسوية المستحقات التقاعدية، والتي تعد غير مكتملة للشخص الذي قام بالاستعلام، والتي من الممكن أن يتم تسويتها إذا تم ظهور تلك المستحقات خلال الاستعلام عنها، من أجل الحصول على جميع المستحقات التقاعدية المقررة لكل شخص.

كيف أقوم بالتسجيل في التأمينات الاجتماعية؟

يستطيع كل مواطن الحصول علي راتب نقدي شهري عند الوصول الي سن التقاعد المقرر للمواطنين من جانب التأمينات الاجتماعية، ويتم ذلك من خلال ضرورة قيام كل شخص بالتسجيل في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، من أجل الحصول على هذا الراتب، ويتم التسجيل بالخطوات التالية: