تمويلك نقدى بدون كفيل وبإيداع فورى بأقساط ميسرة وشروط سهلة

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تمويلك نقدى بدون كفيل وبإيداع فورى أحد العروض التمويلية التي يبحث عنها الكثير من العملاء بالمملكة ، والراغبين في الحصول على سيولة نقدية فورية بشروط سهلة وميسرة ، وقد عملت شركة النايفات في المملكة العربية السعودية علي تقديم منتجات تمويلية ، بمبالغ مالية كبيرة تلبي جميع الاحتياجات المالية والشرائية للأفراد من جميع الشرائح الاقتصادية بالمملكة ، وتعتبر شركة النايفات من أهم شركات التمويل الرائدة في القطاع الاقتصادي السعودي ، وذلك نظراً لما تقدمه الشركة من عروض تمويلية تناسب قطاع الأفراد والشركات والمنشأت الصغير والمتوسطة أيضاً داخل المملكة العربية السعودية.
تمويلك نقدى بدون كفيل وبإيداع فورى من شركة النايفات
تقدم شركة النايفات بالمملكة تمويل شخصي كاش ونقدى بدون كفيل وبتسهيلات عديدة ، والذي من خلاله يستطيع العميل الحصول على سيولة نقدية فورية وسريعة ، كما توفر الشركة هذا المنتج بشروط ميسرة ومتطلبات بسيطة وغير معقدة ، كما يمكن للموظف في القطاع الحكومي والقطاع الخاص أيضاً بالمملكة الاستفادة من التمويل الشخصي بدون كفيل المتاح لدي شركة النايفات ، ومن خلال موقع ثقفني سوف نوضح لك عزيزي القارئ في هذا المقال أهم مميزات التمويل الشخصي المتاح لدي الشركة لقطاع الأفراد داخل المملكة العربية السعودية.
- تمويل شخصي مصمم ليكون متوافق مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية بالمملكة.
- تقدم الشركة هذا التمويل بمبالغ مالية كبيرة يمكن أن تصل حتي 300 ألف ريال سعودي.
- يمكن للعميل الحصول من خلال هذا المنتج علي مبالغ مالية تصل إلى 100 ألف ريال سعودي ، وذلك بدون الحاجة إلى وجود كفيل أو ضامن.
- توفر الشركة للعملاء خيارات للسداد عديدة والتي تتناسب مع الراتب الشهري للعميل ، حيث يمكن للعميل تقسيط مبلغ التمويل من خلال أقساط شهرية مجدولة تصل حتي 60 شهر.
- تتيح شركة النايفات للتمويل للعميل إمكانية تجديد التمويل.
- تقدم الشركة موافقة فورية وسريعة على طلب الحصول على المنتج.
رابط التقديم على تمويل شركة النايفات والأوراق والمستندات المطلوبة لاستكمال الطلب
- وفرت شركة النايفات للتمويل في المملكة العربية السعودية رابط إلكتروني يمكن للمواطنين التقدم بطلب للحصول على التمويل الشخصي بدون كفيل من خلاله ، حيث يقوم الشخص المتقدم بالطلب بالدخول علي رابط التمويل الشخصي ، وتعبئة نموذج الطلب بكافة البيانات الشخصية اللازمة لاستكمال الطلب.
- يجب أن يقوم العميل بتعبئة إستمارة طلب التمويل ، وذلك لاستكمال إجراءات طلب الحصول على المنتج.
- تقديم إثبات الهوية الوطنية ويشترط أن تكون سارية الصلاحية.
- يشترط لاستكمال الطلب أن يقوم الشخص المتقدم بالطلب بتعبئة نموذج إقرار وإفصاح العميل بإلتزاماته الشخصية.
- تقديم العنوان الوطني الخاص بالشخص المتقدم بالطلب في المملكة العربية السعودية.
- شهاده تعريف مصدقة من جهة العمل والتي تحتوي على تفاصيل الراتب.
- تقديم كشف حساب لأخر ثلاثة رواتب ويجب أن يكون مختوم.
- يلزم لاستكمال الطلب تقديم بطاقة أو رقم الايبان الخاص بالعميل.
- إذا كان الشخص المتقدم بالطلب من موظفي القطاع العسكري ، يلزم تقديم بطاقة عمل توضح الرتبة العسكرية أو المسمي الوظيفي.
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