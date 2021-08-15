نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حاسبة التمويل بنك ساب للتمويل الشخصي والعقاري 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة حاسبة التمويل بنك ساب هي خدمة إلكترونية وفرها بنك ساب للعملاء وذلك من أجل حساب قيمة التمويل الشخصي بنك ساب أو حساب قيمة التمويل العقاري الذي يقدمه البنك بشروط ميسرة، فهناك مجموعة من أنظمة القروض التي تم تقديمها في الفترة الأخيرة بضمانات شخصية أو عن طريق نظام الكفيل وتحويل الرواتب، وسوف نوفر طريقة استخدام حاسبة التمويل العقاري والتمويل الشخصي.

حاسبة التمويل بنك ساب

إن كنت ترغب في الحصول على التمويل فيمكن أن تقوم بحساب القيمة بناءً على الأقساط الشهرية التي ستقوم بسدادها بالإضافة إلى قيمة التمويل المطلوبة، فأما عن حاسبة التمويل بنك ساب فيمكن استخدامها كالتالي:

قم بالدخول إلى موقع بنك ساب الإلكتروني.

الدخول إلى حاسبة التمويل.

اختر من بين الأدوات المتاحة إما حاسبة الأقساط أو حاسبة التمويل العقاري من بنك ساب.

وبعدها يتم إدخال البيانات المطلوبة لحساب قيمة التمويل أو القروض.

بنك ساب التمويل الشخصي

وهناك العديد من المميزات المختلفة للتمويل الشخصي المقدم من خلال بنك ساب في المملكة العربية السعودية ويتمثل ذلك في التالي:

تمويل مناسب للأحكام والشريعة الإسلامية.

يمكن الحصول على التمويل بقيمة تصل إلى مليون ونصف ريال سعودي.

سداد التمويل الشخصي يصل إلى خمس سنوات.

تستطيع أن تحصل على التمويل الإضافي من بنك ساب عندما تقوم بسداد 20% من قيمة التمويل السابق.

شروط الحصول على التمويل الشخصي من بنك ساب

أما عن الضوابط والشروط للحصول على التمويل الشخصي من بنك ساب فتتمثل في التالي:

ألا يكون عمر صاحب الطلب أقل من 21 سنة ولا يزيد عن 58 لمن يعمل في المؤسسات الحكومية، بينما القطاع الخاص يتعين ألا يزيد العمر عن 60.

كما يشترط ألا يزيد الراتب عن 3000 ريال سعودي، وألا تقل مدة الخدمة في جهة العمل عن شهر وذلك للمواطنين الحاصلين على الجنسية السعودية، بينما الوافدين لا تقل مدة الخدمة عن ثلاث أشهر.

كما مكن البنك المتقاعدين من الحصول على التمويل الشخصي، في حال كانت أعمارهم لا تزيد عن 67 سنة عند التقديم على التمويل، وألا تقل قيمة الراتب التقاعدي عن ثلاثة آلاف ريال سعودي أيضًا.