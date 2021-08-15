شروط قرض الزواج من مصرف الراجحي 1443 من أجل حياة مستقرة

شروط قرض الزواج من مصرف الراجحي يبحث الكثير من الأفراد عن الزواج من أجل الاستقرار وتكوين اسره وتأسيس منزل وكل ما يلزم من فشر و أجهزة كهربائية منزلية، بالإضافة إلى مهر وذهب وغير ذلك من التكاليف لذلك نقدم لكم شروط قرض الزواج من مصرف الراجحي، حيث تقدم أكبر الخدمات التمويلية بأقل قيمة فائدة وشروط ميسرة تنطبق على المتقدم تكفى متطلبات مشروع الزواج سوف نقدم لكم شروط قرض الزواج وطريقة التقديم من مصرف الراجحي.

شروط قرض الزواج من مصرف الراجحي

لمن يرغب في التقديم على قرض الزواج من مصرف الراجحي يمكن المطالعة على الشروط التي سوف نسردها أمامكم من اجل الحصول على قرض الزواج.

يقدم قرض الزواج من مصرف الراجحي للمواطنين الحاملين الجنسية السعودية فقط.

عند تقديم صورة عقد الزواج يجب ألا يكون مر عليها عام.

ألا يمتلك العميل سجل تجاري.

لا يتم الحصول على القرض ألا بعد موافقة إدارة البنك.

لابد من إحضار تحويل راتب للدخل الشهرى الخاص به على المصروفات.

يجب تقديم مستند ورقي من جهة العمل المعتمدة من مصرف الراجحي تؤكد أن العميل قد وصل للحد الأدنى من الخدمة بالفعل.

لا يجب أن يتخطى عمر العميل 60 عاما و ذلك عند سداد اخر قسط من القرض.

يجب سداد أول قسط من القرض بعد مرور 30 يوما من استلام القرض.

يشترط ألا يكون سبق للعميل الزواج إلا في حالة وفاة الزوجة الأولي أو كتابة عقد القران دون حدوث زواج.

لكي يتمكن العميل من الحصول على قرض الزواج لابد أن يكون راتبه الشهري 2000 ريال سعودي كحد ادني.

للعلم :- حالتين يتم رفض قبول طلب قرض العميل وهما:

إذا تم رفض طلب الحصول على قرض الزواج من قبل البنك معنى هذا أن هذا العميل عليه قروض اخرى ولم يقوم العميل بسدادها للبنوك الأخري.

غير مسموح لموظفي البنك الحصول على هذا القرض أو أي احد له علاقة به لأن البنك يوفر لهم قروض لهم بشروط خاصه.

الأوراق والمستندات الرسمية اللازمة للتقديم على طلب قرض الزواج

يتوجب على المتقدم توافر عده مسندات وأوراق هامة رسمية من أجل الحصول على قرض الزواج من مصرف الراجحي سوف نشرحها لكم من خلال السطور الأتية:-

تعبئه جميع بيانات استمارة طلب مقدمة من البنك للحصول على القرض. يلزم إحضار صورة من الهوية الوطنية للمتقدم تكون سارية المفعول. يجب بإحضار خطاب معتمد من جهة العمل يحتوي على مدة الخدمة في الوظيفة إحضار مسند معتمد يفيد تحويل الراتب الشهري للعميل الى مصرف الراجحي. إحضار صورة من عقد الزواج ويجب أن يكون موثق في المحكمة.

في النهاية قمنا بشرح مبسط لشروط الحصول على قرض الزواج واهم الأوراق والمستندات المطلوبة.