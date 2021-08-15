جدول الحصص الدراسية 1443 للمتوسطة وما هو عدد الحصص الالكترونية في منصة مدرستي

كشفت وزارة التعليم السعودية عن الحصص الدراسية 1443 للمتوسطة وعن عدد الحصص الدراسية في التعليم عن بعد في الصفوف الأول والثاني والثالث في المرحلة الإعدادية، ويبلغ عدد أسابيع الفصل الأول 102 دون حصص النشاط، ومع مجموع حصص النشاط يبلغ إجمالي عدد الحصص الدراسية 105 حصص مقسمة على ثلاثة صفوف في كل صف 35 حصة، هذا ويبلغ عدد مواد الصف الأول المتوسط 11 مادة، بينما يبلغ عدد مواد المتوسط 11 أيضا، والصف الثالث متوسط 12 مادة، مضافا إليها مصحف مدرستي حصتين لكل صف في المرحلة الإعدادية.

ما هو جدول الحصص الدراسية 1443 للمتوسطة

يبلغ عدد الحصص في مادة القرآن الكريم 6 حصص الدراسية

الدراسات الإسلامية 12 حصة

اللغة العربية 12 حصة

الرياضيات سبعة عشرة حصة

المهارات الرقمية 6 حصص

التربية الفنية 6 حصص

التفكير الناقد حصتين

المهارات الحياتية والأسرية ثلاثة حصص

التربية البدنية والدفاع عن النفس ستة حصص

مادة العلوم 12 حصص

اللغة الإنجليزية بذات العدد كما في مادة العلوم موزعة على صفوف الأول والثاني والثالث متوسط

وفيما يلي جدول عن حصص الفصل الأول للمرحلة المتوسطة.

حصص الفصل الدراسي الثاني للمرحلة المتوسطة

لا يختلف عدد الحصص الدراسية في الفصل الدراسي الثاني عن الأول، حيث يبلغ عدد الأسابيع في ثلاث عشر أسبوع عن الفصل الدراسي الأول، وفيما يلي صورة عن الفصل الدراسي الثاني للحصص الدراسية لجميع الصفوف.

ما هو عدد حصص التعليم الإلكتروني والتعليم الحضوري في الفصل الدراسي الثالث للمتوسطة

يبلغ عدد الأسابيع في الفصل الدراسي الثالث ثلاثة عشرة أسبوع في الأول والثاني والثالث إعدادي، كما هو الأمر بالنسبة للفصلين الأول والثاني، ويبلغ عدد حصص النشاط 3 حصص مقسمة علي الصفوف الأول والثاني والثالث لكل صف حصة واحدة، أما باقي المواد هنالك ستة حصص في القرآن الكريم مقسمة على الصفوف الثلاثة، بالإضافة إلى “12” حصة في مواد الدراسات الإسلامية واللغة العربية والعلوم واللغة الإنجليزية لكل مادة، في حين يبلغ عدد الحصص الدراسية “6” حصص في مواد التربية الوطنية والدفاع عن النفس والتربية الفنية والمهارات الرقمية، مضاف إليها مادة القرآن الكريم، بينما تسيطر مادة الرياضيات على جدول الحصص الدراسية بإجمالي عدد حصص “17” حصة، منها ست حصص للأول والثاني متوسط، وخمسه حصص للثالث متوسط، وفيما يلي صورة توضيحية لجدول الحصص الدراسية 1443 للفصل الدراسي الثالث.