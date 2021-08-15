رابط التقديم على الابتعاث الخارجي 1443 – 2021 والتخصصات المطلوبة

تم الإعلان عن الابتعاث الخارجي للطلبة من السعوديين وفق برنامج سمو خادم الحرمين الشريفين والذي بدأ منذ العام 2005، لكي يتمكن من تلبية الحاجات الخاصة بسوق العمل السعودي ورفع مخرجات التعليم في المملكة. ومن خلال المنصة الإلكترونية للابتعاث يتمكن الطلبة من التقديم وفق الشروط التي تم الإعلان عنها.

شروط التقديم على الابتعاث الخارجي

تم وضع مجموعة من الشروط الهامة التي يجب توفيرها في الطلبة المتقدمين للابتعاث ومن هذه الشروط :

يقتصر التقديم على منح الابتعاث الخارجي على الطلبة السعوديين فقط.

التقدير الحاصل عليه الطالب في البكالوريوس لا يقل عن جيد جداً.

التمتع بحسن السير والسلوك وأن يكون القبول غير مشروط في التخصصات والمؤسسات التعليمية المحددة.

التقدم للابتعاث للحصول على واحدة من الدرجات ” البكالوريوس، الماجستير، الدكتوراه” .

لابد أن يكون البرنامج الخاص بالدراسة أكاديمي وليس تنفيذي.

مع ضرورة مطابقة المعلومات المدخلة على الموقع مع الأوراق المتقدمة لعدم الاستبعاد.

أن يلتزم الطالب بالانتظام في الدراسة.

يتم التقديم على الابتعاث الخارجي للدراسة من الطلبة السعوديين من خلال ما وفرته وزارة التعليم على شبكة الإنترنت من منصة إلكترونية خاصة بالابتعاث ويتم التقديم من خلال التالي :

التوجه إلى منصة الابتعاث الخارجي على شبكة الإنترنت وزارة التعليم السعودية برنامج سفير (ksp.moe.gov.sa).

اختيار مجال الابتعاث بكالوريوس أو الدراسات العليا.

الضغط على الدراسات العليا واختيار الماجستير.

الانتقال إلى صفحة الشروط والضغط على مربع الموافقة ثم التالي.

الموافقة على الشروط العامة للابتعاث والضغط على التالي.

إدخال البيانات الشخصية للطالب ومنها رقم الهوية وتاريخ الميلاد.

إدخال رقم الهاتف الجوال ونقل رمز التحقق وتلقي رمز التفعيل على الهاتف.

ثم الضغط على التالي، إدخال البيانات الخاصة بالمرافقين.

إدخال البيانات الأكاديمية وبيانات البعثة ووسائل الاتصال.

رفع الوثائق المطلوبة وإرسال الطلب.

تخصصات مسار الابتعاث

توجد مجموعة كبيرة من التخصصات التي تحرص المملكة على إرسال البعثات للدراسة في الخارج في هذه التخصصات الهامة التي تعود بالنفع على المجتمع السعودي مرة أخرى ومن هذه التخصصات ( إدارة الأعمال، المحاسبة، والإعلام وعلوم الاتصال، والتاريخ، وخدمة الاجتماعية، إدارة وسياسة عامة، علوم سياسية وعلاقات دولية، وعلوم البحار، والحالة الجنائية).