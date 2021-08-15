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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط وموعد التقديم في الابتعاث الخارجي للتخصصات الصحيه 1443 في المقال التالي
تقدم منصة الابتعاث الخارجي مجموعة من البرامج الهامة التي يتم داستها في الخارج بالتعاون مع الكليات العالمية ويتمكن الطلبة السعوديين من التقديم فيها عن طريق منصة الابتعاث الخارجي التي تم إطلاقها لهذا الغرض، ومن هذه البرامج التخصصية ما يتعلق بالتخصصات الصحية سواء في الطب البشري أو التمريض أو الصيدلة.
الابتعاث الخارجي للتخصصات الصحية
يتم التقديم على مجموعة من البرامج الخاصة بالقطاع الصحي من خلال منصة الابتعاث وتحت إشراف سمو خادم الحرمين الشريفين ويتم التقديم في ثلاث برامج هي التخصصات الدقيقة، و الزمالة الطبية، ودرجة الماجستير.
شروط الابتعاث الخارجي
ويتم التقديم وفق مجموعة من الشروط العامة وشروط خاصة بكل تخصص ومن الشروط العامة :
- لابد أن يكون المتقدم للابتعاث الخارجي في أي من التخصصات الصحية من السعوديين فقط.
- أن يكون المتقدم لائق من الناحية الطبية.
- لا يتم التقديم لمن هو على رأس وظيفة أو حصل على هذه الدراسة من داخل المملكة أو خارجها.
- يشترط عدم وجود قرار ابتعاث سابق أو منحة دراسية داخلية.
- معادلة الشهادات الحاصل عليها الطالب من خارج المملكة.
- أن يكون المتقدم متفرغاً للدراسة بشكل كلي والإقامة في بلد الابتعاث مع الانتظام بشكل كلي.
يبدأ التقديم في الابتعاث الخارجي للتخصصات الصحية من يوم الأحد الموافق 15 من شهر أغسطس والذي يوافق بالتاريخ الهجري يوم السابع من شهر محرم 1443هـ، ومن ضمن أهداف مسار الابتعاث الصحي في المملكة ، تعمل المملكة من خلال برامج الابتعاث على الدول الأوروبية الحصول على مجموعة من الأهداف منها الآتي :
- الارتقاء بالمستوى التعليمي للطلبة السعوديين بما يعود بالنفع على المجتمع السعودي.
- الحصول على أفضل الأساليب التعليمية المتطورة في دول الابتعاث.
- مساعدة الطلبة المتفوقين على الدراسة في الخارج والحصول على فرص تعليمية أفضل.
- يستهدف برنامج الابتعاث الصحي إلى توفير الكادر الصحي التي تؤهل للعمل في المملكة في كافة التخصصات الصحية.
- تشمل الدراسة في التخصصات الصحية في المجال الطبي كل من الطب البشري، والصيدلة، وطب الأسنان.
- وكذلك ومجال التمريض، ويتم التقديم من خلال منصة الابتعاث على الإنترنت.
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