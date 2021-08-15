طريقة تسجيل الابتعاث الخارجي في برنامج سفير التقديم

أتاحت وزارة التعليم السعودية التقديم في الابتعاث الخارجي عبر برنامج سفير وذلك في عدد من التخصصات الصحية وفق الضوابط والشروط التي تحكم عملية التقديم على الابتعاث من بين مواطني المملكة الحاصلين على موافقة غير مشروطة حيث ينقسم الابتعاث في السعودية إلى فئتين الأولى هي فئة الطلاب الحاصلين على موافقة غير مشروطة وفئة الطلاب الذين يدرسون على حسابهم الخاص حيث تعنى الدولة بالفئة الأولى بشكل رئيس ويكون لهم الأحقية في التسجيل .

شروط التسجيل في برنامج الابتعاث الخارجي

وقد حددت وزارة التعليم السعودية عددًا من الشروط التي يجب توفرها في المتقدمين لبرنامج الابتعاث عبر موقع سفير منها ما يلي:

أن يكون المتقدم من أبناء المملكة العربية السعودية.

أن يكون الطالب لائقاً طبياً ولا يعاني من أي أمراض تمنعه من السفر للخارج واستكمال الدراسة.

الحصول على على الشهادة المطلوبة في المرحلة الدراسية التي تمكنه من الالتحاق بالبرنامج (شهادة الثانوية أو البكالوريوس أو الماجستير).

يجب أن يكون لدى الطالب وثيقة وسجل أكاديمي معتمدان.

الحصول على النسبة المؤهلة في الثانوية العامة، واختبارات القدرات والاختبار التحصيلي.

وجود جواز سفر صالح لمدة سنة على الأقل.

طريقة التقديم في برنامج سفير

ويمكن التقديم على الابتعاث الخارجي في موقع سفير لمن تنطبق عليهم الشروط السابقة من خلال الخطوات التالية :