نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تسجيل الابتعاث الخارجي في برنامج سفير التقديم في المقال التالي
أتاحت وزارة التعليم السعودية التقديم في الابتعاث الخارجي عبر برنامج سفير وذلك في عدد من التخصصات الصحية وفق الضوابط والشروط التي تحكم عملية التقديم على الابتعاث من بين مواطني المملكة الحاصلين على موافقة غير مشروطة حيث ينقسم الابتعاث في السعودية إلى فئتين الأولى هي فئة الطلاب الحاصلين على موافقة غير مشروطة وفئة الطلاب الذين يدرسون على حسابهم الخاص حيث تعنى الدولة بالفئة الأولى بشكل رئيس ويكون لهم الأحقية في التسجيل .
شروط التسجيل في برنامج الابتعاث الخارجي
وقد حددت وزارة التعليم السعودية عددًا من الشروط التي يجب توفرها في المتقدمين لبرنامج الابتعاث عبر موقع سفير منها ما يلي:
- أن يكون المتقدم من أبناء المملكة العربية السعودية.
- أن يكون الطالب لائقاً طبياً ولا يعاني من أي أمراض تمنعه من السفر للخارج واستكمال الدراسة.
- الحصول على على الشهادة المطلوبة في المرحلة الدراسية التي تمكنه من الالتحاق بالبرنامج (شهادة الثانوية أو البكالوريوس أو الماجستير).
- يجب أن يكون لدى الطالب وثيقة وسجل أكاديمي معتمدان.
- الحصول على النسبة المؤهلة في الثانوية العامة، واختبارات القدرات والاختبار التحصيلي.
- وجود جواز سفر صالح لمدة سنة على الأقل.
طريقة التقديم في برنامج سفير
ويمكن التقديم على الابتعاث الخارجي في موقع سفير لمن تنطبق عليهم الشروط السابقة من خلال الخطوات التالية :
- الدخول على موقع سفير .
- اختيار برنامج الابتعاث الذي يرغب الطالب في التسجيل عليه.
- خلال هذه الفترة أتاحت وزارة التعليم التسجيل في التخصصات الصحية.
- اختر تخصص التخصصات الصحية سوف ينقلك إلى صفحة جديدة.
- تحديد المرحلة الدراسية التي ترغب الابتعاث فيها سواء البكالوريوس أو الدراسات العليا.
- في قسم الدراسات العليا عليك تحديد الاختيار ما بين التخصص الدقيق أو الماجستير أو الزمالة الطبية.
- بعد اختيار القسم أو التخصص يجب الاطلاع على التعليمات الخاصة بالابتعاث والموافقة عليها ثم الضغط على كلمة التالي.
- سوف يتم نقلك إلى صفحة شروط الابتعاث في التخصص المطلوب يجب الموافقة عليها بعد قراءتها جيدًا.
- قم بإدخال البيانات الأساسية المتضمنة الاسم وتاريخ الميلاد ورقم الجوال.
- سيتم إرسال رمز التفعيل إلى هاتفك الجوال لاستكمال التسجيل.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة تسجيل الابتعاث الخارجي في برنامج سفير التقديم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.