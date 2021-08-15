رابط التقديم في برنامج ريف | تسجيل برنامج ريف 1443، حيث يبحث الكثير من المواطنين بالمملكة العربية السعودية عن طريقة التسجيل في الدعم النقدي من خلال برنامج ريف، حيث يعتبر برنامج ريف هو أحد البرامج الحكومية التي تم تخصيصها من أجل دعم الأفراد المزارعين ودعم الأسر الريفية المنتجة، حيث يضع برنامج ريف بعض الشروط التي من خلالها تتوافق الأهلية الخاصة بالمواطنين من أجل الحصول علي دعم مستفيدي الأسر المنتجة وذلك بصورة شهرية بنسبة تصل الي 10% من خلال رأس المال الذي تم تسجيله من خلال بيانات الطلب، علي أن لا يتعدى إجمالي الدعم لأي مستفيد القيمة الخاصة برأس المال للمشروع الشخصي للمستفيد، علي أن يكون بحد أقصى 54,000 ريال خلال العام وسوف نوفر لكم رابط التقديم في برنامج ريف.

برنامج ريف وأهميته للمستفيدين وللمملكة

يعد التسجيل في برنامج ريف من الأمور الهامة خلال الفترة الماضية نظراً لأهمية البرنامج وأهدافه المميزة التي يسعى الي تحقيقها، فقد أوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمملكة العربية السعودية، بأن التقديم في برنامج ريف له هدف تسعي الوزارة الي تحقيقه وهو تحسين العمل بالقطاع الزراعي الريفي، والعمل علي تحسين مستوى معيشة الأفراد من صغار المزارعين، ورفع كفاءة العمل وإنتاجية المواطنين، وتقوم بوابة البرنامج الإلكترونية بتلقي طلبات جميع المستفيدين من قطاعات مختلفة وأفراد يعملون بالمملكة ولكن مع اختيار بعض تخصصات العمل التي يستهدفها البرنامج مثل مختصي العمل بتربية النحل، ومنتجي البن العربي، ومجال عمل الورد، وكل ما يتعلق بالمحاصيل البعلية والفاكهة، وغيرها من مجالات العمل المختلفة.

شروط التسجيل في بوابة برنامج ريف الإلكترونية

يسمح البرنامج بالتقديم في البرنامج ولكن من خلال توافر شروط البرنامج التي يجب توافرها في جميع المستفيدين وهي كالتالي: