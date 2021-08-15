شروط قرض للمتقاعد براتب 1900 ريال سعودي والمقيم بدون كفيل بالمملكة

شروط قرض للمتقاعد براتب 1900 ريال سعودي والمقيم بدون كفيل يشعر الكثير بالمملكة بالقلق، تجاه الموارد المالية التي يقترضها، خاصة الموارد المالية الميسرة التي ليس بها تعقيدات، والكثير يبحثون عن التمويل المقدم، وشروطه بدون تحويل راتب أو بدون كفيل، وتتوافر هذه التمويلات من بنوك وشركات كثيرة بالمملكة، ولكن كان افضل تمويل من بنك الراجحي، يصل إلي 500 ألف ريال سعودي، والسداد علي 240 شهر، فيقدم الراجحي العديد من التمويلات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، ثم أيضا التمويل المالي بدون فوائد، بدون تحويل راتب، وأيضا تمويل للمتقاعدين، بهامش ربح تنافسي، يصل إلي 100 ألف ريال سعودي.

شروط قرض للمتقاعد براتب 1900 ريال سعودي والمقيم بدون كفيل

يقدم بنك الراجحي للمتقاعدين، الذين لا يتجاوزوا سن السبعين، بشرط أن يكون يعمل بجهة عمل معتمدة لدي الراجحي، ويكون الراتب الشهري لا يقل عن ألفان ريال سعودي للعاملين، ثم المتقاعد 1900 ريال سعودي، ومبلغ التمويل 100,000,0 ريال سعودي، والتمويل فوري وسريع، بأطول مدة سداد، وأيضا تمويلات بدون كفيل، وطلب القروض يعد احد ابرز الخدمات التي يقدمها بنك الراجحي، في إطار سياسات خاصة تم وضعها من الراجحي، فمصرف الراجحي يسهل كافة الإجراءات علي العملاء، ويقدم المشورة للعملاء في شتي الخدمات من البنك، وسنتكلم لاحقا لشرح كافة الشروط لتحصل علي قرضك في وقت قصير وقياسي، وتختلف شروط الحصول علي القروض حسب نوعة، ثم يوجد أيضا تمويل للسيارات من الراجحي، وممكن مراجعة هذا المقال، بدون مقدم قرض السيارة من الراجحي بالمملكة.

مزايا التمويل للمتقاعد من الراجحي

هناك مزايا لقروض بنك الراجحي بالمملكة:

متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. ثم تمويل بأطول فترة سداد تصل إلي خمس سنوات. يقدم الراجحي تمويلات تصل إلي 2 مليون ريال سعودي. المبالغ المالية الكبيرة من الراجحي تساعد العميل، تأسيس عمل تجاري، بناء منزل أو فيلا، تمويل للسيارات.

شروط التمويل من الراجحي

لا يقل العمر عن خمس وعشرون سنة ولا يزيد عن سبعون عاما. لا يقل الراتب التقاعدي عن 1900 ريال سعودي. ثم تقديم جميع جميع الأوراق والمستندات، ثم الهوية الوطنية وتكون سارية وليست منتهية. التمويل متاح لمتقاعدين، المواطنين، المقيمين. ثم تعبئة نموذج طلب التمويل من أي فرع من فروع الراجحي. ورقة تعريفة من الجهة المسئولة عن الراتب التقاعدي الشهري.

المستندات المطلوبة لقرض الراجحي للمتقاعدين