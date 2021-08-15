طريقة استخراج صك أعاله وزارة العدل السعودية

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عمر شويل - جدة طريقة استخراج صك أعاله وزارة العدل ،فقد تتعرض المرأة لمشاكل أسرية قد تصل إلى القضاء؛ لكي تستطيع أن تثبت أن لها حق، وبالتالي نجد أن صك الإعالة هو أحد الصكوك الشرعية التي تساعد المرأة التي لديها ظروف اجتماعية، في أخذ حقها. وهناك الكثير من القضايا التي تمر على السيدة، منها المعايشة مع شخص مستبد لا يصرف ويعول أسرته، ويصر دائماً على التعنت في التصرفات سواء معها أو مع الأولاد.

وهنا تلجأ السيدة السعودية لاستخراج صك إعالة، حتى تعمل على حل تلك الظروف الاجتماعية الشديدة التي تتعرض لها، والتي تمنعها وتحرمها من إثبات حقها، وتلجأ إلى القضاء حتى يتسنى لها استخراج صك إعالة أو غيره من الصكوك؛حتى تستطيع تلبية احتياجاتها الأساسية.

طريقة استخراج صك أعاله

الأشخاص المستفيدين من صك الإعالة

يحق للمرأة التي تحمل الجنسية السعودية أن يستخرج صك الإعالة، من خلال المحكمة، وذلك إذا كانت أرملة، مُطلقة، غير عاملة، أو لم تتزوج بعد، أو من لديها أولاد وتريد أعالتهم.

أيضاً هذا الحق يتوفر للمرأة التي توفى والدها، أو تشدده معها وتعنته، حيث نجد أن الابن الكبير البالغ، يستطيع أن يتولاها بدلاً عن أخواتها، أما إذا كانت هذه السيدة تريد الزواج، السفر، أو العمل بوظيفة، أو أي شئ أخر فهنا أبناء هذه السيدة يتقدموا على أخواتها.

ويمكنها الحصول عليه بواسطة تقديم طلب، لكي تحصل على مساعدة لها، و لأبنائها، من الضمان الاجتماعي، المؤسسات والجمعيات الخيرية، أو أي مكان أخرى. فهذا الصك يكون إثبات الحالة الاجتماعية الخاصة بالسيدة وأولادها، مما ييسر الكثير من الإجراءات التي تخص المعاملات الرسمية بعد ذلك.

البيانات المطلوبة لعمل صك الإعالة

يشتمل صك الإعالة على عدد من البيانات منها:-

العائلة، والاسم الرباعي. الجنس. رقم الهوية. بيانات الأشخاص المعالين، ومدى الصلة بالعائل. علاقة هذا العائل بالمعالين، أو صلة القرب بينهم.

ولحجز موعد يطلب من السيدة

إحضار كارت العائلة من خلال بطاقة الأحوال المتجددة. حضور أربعة أفراد “2شهود، و2مزكين للشهود”.

طريقة استخراج صك أعاله وزارة العدل

أذهب إلى الموقع الإلكتروني لوزارة العدل.

قم بالنقر على الخدمات الإلكترونية.

أضغط على تقديم طلب الدوائر الإنهائية، واختار نوع القضية التي ترغب بها.

عليك اختار الخدمة الخاصة بإثبات إعالة.

ثم ابدأ في ملئ نموذج الطلب من خلال اختيار المحكمة، أو الدائرة الإنهائية.

ثم قم بإدخال بيانات المُنهي، وموضوع الأثبات، وعليك إضافة الشهود والمعدلين، حتى تحصل على رقم الطلب.

ثم اطبع النموذج حتى يتم مراجعته من قبل المحكمة.

شروط الحصول على صك الإعالة في السعودية

أن تكون المرأة المتقدمة بطلب الحصول على الصك سعودية الجنسية. يجب أن تكون المرأة مُطلقة ولا ينفق عليها زوجها. أن تكون المرأة أرملة. إن كانت المرأة متزوجة فيجب أن يكون لديها ما يثبت هجر زوجها لها وعدم تكفله بأي من متطلبات الأبناء. يجب ألا تكون المرأة متزوجة من رجل آخر. يشترط أن يكون لديها مصدر للدخل للإنفاق على أبنائها، وفي حال لم يوجد مصدر للدخل تثبت حالتها المادية للحصول على الإعانات.

إن صك الإعالة تم تفعيله طبقاً لأمر أصدرته وزارة العدل بالمملكة العربية السعودية، وذلك للمحاكم، وأيضاً كتابات العدل، حيث يتم إصدار نموذج إلكتروني باسم المتقدم، ويتم قبول طلبات المواطنين السعوديين عبر استخراج صك للإعالة بهدف الاستفادة من المشروع الخاص بالدعم السكني والمقدم من وزارة الإسكان السعودي.