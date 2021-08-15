الاستعلام عن تامين صحي برقم الهوية أو للمقيمين برقم الإقامة عبر موقع أبشر أو الضمان الصحي

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عمر شويل - جدة الاستعلام عن تامين صحي برقم الهوية أو من خلال رقم الإقامة للمقيمين في المملكة العربية السعودية اصبح شئ بسيط وسهل معرفته في دقائق معدودة وذلك من خلال موقع الضمان الصحي أو الذهاب إلى بوابة أبشر الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية، وكان هذا من ضمن خطوات التطور الملحوظ لجعل الحكومة السعودية تعتمد بشكل أكبر على تكنولوجيا المعلومات التي توفر الكثير من الوقت والجهد سواء على المواطن أو المقيم أيضا على موظفي الحكومة السعودية.

وتستهدف وزارة الصحة السعودية بحلول عام 2020 تحقيق عدد من الأهداف، تتمثل في الوصول بالحالة الصحية لسكان المملكة العربية السعودية لأقصى وأفضل مدى ممكن من حيث العدالة والمساواة في الرعاية، ومن حيث الفاعلية وإمكانية تحمل العبء المالي للعلاج والرعاية الصحية.

ويعد التامين هيئة حكومية سعودية ذات شخصية اعتبارية مستقلة أنشئت بموجب المادة الرابعة من قرار مجلس الوزراء،حيث تنص على إنشاء مجلس الضمان الصحي التعاوني للإشراف على تطبيق نظام الضمان الصحي التعاوني حيث يهدف إلى توفير الرعاية الصحية وتنظيمها لجميع العاملين بالقطاع الخاص وأسرهم يرأس مجلس الإدارة معالي وزير الصحة وعضوية بعض الوزارات الحكومية بالدولة.

وساهم هذا التطور التكنولوجي إلى حل الكثير من الإشكاليات التي كانت تواجه المواطنين في المملكة من بين هذه المشاكل التي تم حلها الاستعلام عن تأمين صحي برقم الهوية أو رقم الاقامة، وخلال السطور التالية سوف نشرح لكم خطوات الاستعلام التي أصبحت في غاية السهولة، ويمكن للمقيمين داخل الأراضي السعودية معرفة صلاحية التأمين الطبي وأجراء عمليات الاستعلام عن التامين الصحي للمقيمين من خلال رقم الإقامة كما مثل العديد من الخدمات الأخرى، التي يقدما نظام ابشر الإلكتروني للمقيمين والمواطنين داخل المملكة العربية السعودية.

و يعد مجلس الضمان الاجتماعي هو عبارة عن هيئة حكومية مستقلة اعتبارية تم أنشاءها بموجب قانون المادة الرابعة من قرار مجلس الوزراء السعودي رقم 71 في تاريخ 1420/4/27هـ الموافق 1999/8/11م، وتنص المادة على إنشاء مجلس الضمان الاجتماعي ليُشرف على تطبيق نظام الضمان الصحي بالمملكة العربية السعودية بحيث يسعى لتوفير كافة وجوه الرعاية الصحية لجميع العاملين بالقطاع الخاص وذويهم للمواطنين والمقيمين، كما ويُشرف على أدارة مجلس الضمان الاجتماعي وزير الصحة وبعض عضوية الوزارات الحكومية.

والتأمين الصحي يعتبر من احدي الأمور التي تهتم في المواطنين، حيث يساعد في العديد من المشاكل الصحية التي يتعرض لها، وذالك لتغطية كل التكاليف والفحوصات الطبية التي يجب عليه القيام بها، وأيضا التكاليف للتشخيص والعلاج النفسي والصحي، وأيضا المبدا الذي يقوم به التأمين الصحي وهو التجمع للمخاطر في عدد معين من الأفراد، ومن ثم جمع الأموال التي تلزم لعلاج المشاكل بشكل متساوي ومع كل الأطراف.

الاستعلام عن تامين صحي برقم الهوية

يساهم التأمين الصحي في تحمل أعباء العناية والرعاية الطبية لمواطني المملكة والأجانب، فتقوم الأنظمة بالمملكة العربية السعودية باشتراط التغطية التأمينية لكل من يقيم على أرضها الذين يعملون بالقطاع الخاص، فتم ربط تجديد الإقامة بتجديد التأمين الصحي، كما أن التأمين الصحي لا يقتصر على الأجانب فقط، بل إن العديد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص والجهات شبه الحكومية قد قامت بتوفير خدمة التأمين الصحي لكل الموظفين السعوديين.

ولتخفيف هذا العبء عن المقيمين في السعودية، قامت الكثير من الجهات الرسمية السعودية بتوفير خدمات إلكترونية للاستعلام عن التامين وتفاصيل وثيقة التامين.

وعلى جميع المقيمين في المملكة العربية السعودية متابعة صلاحية التأمين الصحي بحيث أن انتهائه لا يسمح لك بصرف الأدوية وكذلك يُعيق الكثير من الخدمات التي كنت تحصل عليها نتيجة الحصول على التأمين.

يتميز الاستعلام عن التأمين الطبي في موقع مجلس الضمان الصحي بعرض معلومات تفصيلية عن وثيقة التأمين:

(1) اسم شركة التامين

(2) رقم البوليصة

(3) تاريخ انتهاء التامين الصحي لحامل وثيقة التأمين الصحي وذلك بالاستعلام برقم الهوية الوطنية أو الإقامة.

ومن المعروف أن بوابة أبشر التابعة لوزارة الداخلية تقدم الكثير من الخدمات سواء للمواطن السعودي أو حتى المغتربين المقيمين في المملكة، هذا النظام أيضا يوفر إمكانية الاستعلام عن التأمين الصحي برقم الهوية وأيضا يمكن الاستعلام عن صلاحية التأمين الصحي وأيضا يقدم موقع ابشر خدمة الاستعلام عن صلاحية الإقامة برقم الهوية وأسعار التأمين الصحي للمقيمين وغيرها الكثير من الخدمات.

أوضح مجلس الضمان الصحي التعاوني الكثير من البيانات حول أهمية التأمين وحقوق المؤمن عليه، و الالتزامات الواقعة على صاحب العمل تجاه المؤمن عليهم وأفراد أسرهم خاصةً الزوجة والأبناء، وأيضا توضيح حدود منافع التغطية التأميني.

وخصص موقع الضمان الصحي التعاوني السعودي رابط إلكتروني تعرض من خلاله خدمة الاستعلام عن التأمين الصحي برقم الإقامة أو بطاقة الأحوال، حيث يتم إدخال البيانات المطلوبة سواء للمواطن أو المقيم المؤمن عليه، والذي سوف نشرح من خلال السطور القادمة كيفية الاستعلام من خلال الرابط الرسمي، ويمكن من خلال الموقع نفسه التعرف على المزيد من التفاصيل عن حساب العميل وشركة التأمين.

أولا الدخول إلى موقع وزارة الداخلية الرسمي عبر ابشر الإلكتروني أو الدخول إلى مجلس الضمان الصحي .

نقوم بتسجيل الدخول إلى الحساب الشخصي في نظام ابشر ونقوم بكتابة رقم الإقامة وكلمه السر.

نقوم باختيار أيقونة (الاستعلامات الإلكترونية)

نختار من القائمة المطروح منها اختيار (الجوازات)

سيظهر لنا العديد من الخيارات أخري ونقوم اختار منها (الاستعلام العام عن صلاحية التأمين الصحي للمقيمين فقط).

تظهر صفحة خاصة بتعبئة البيانات وهى عبارة عن (( رقم الإقامة – الرمز المرئي)) ثم نقوم بالضغط على كلمه عرض.

تظهر لنا نتيجة خاصة باستعلام صلاحية التأمين الصحي للمقيمين وهى أما التأمين الصحي ساري او بيانات التأمين الصحي غير متاحة وهى تعني ضرورة التجديد.

الاستعلام عن التأمين الصحي للمقيمين برقم الإقامة

الدخول على رابط الاستعلام عن التأمين الطبي من خلال بوابة ابشر الإلكترونية لوزارة الداخلية.

كتابة رقم الإقامة.

كتابة الرمز المرئي.

الضغط عرض وسوف تظره لك جميع بيانات التأمين الصحي الخاصة بك.

استعلام عن تأمين طبي للزائر

أتاح مجلس الضمان الصحي السعودي فرصة الحصول عن التأمين الطبي الخاص في الزائرين بطريقة إلكترونية:

الدخول إلى الموقع الرسمي لمجلس الضمان الصحي. ثم الضغط على استعلام عن حالة تأمين. الضغط على الدخول إلى الخدمة. اختيار خدمة الاستعلام عن تأمين الزائر. كتابة رقم الجواز الخاص بالزائر والرمز المرئي على الصورة. الضغط على أيقونة موافق. عرض كافة التفاصيل الخاصة بتأمين الزائر.

أهداف التأمين الصحي

تأمين وتوفير الرعاية الصحية وتكاليفها للفرد والمجتمع.

تغطية العلاج لمرضى السكري لمن يعانون منه.

تقسيم تكاليف العلاج على مجموعة من الأفراد، وبالتالي تقليل سعر التكلفة الكلية للعلاج.

الرعاية الصحية لمرضى فقر الدم، ممن لا يستطيعون دفع تكلفة العلاج.

استمرارية المعونة المالية الصحية لكافة الأفراد.

تحسين مستوى العلاج داخل المنشأة الطبية.

أسعار التأمين الصحي للمقيمين بالمملكة

أسعار التامين الصحي تختلف من شركه تامين صحي إلى شركة أخرى، ولكن الأسعار تتراوح بين 10,000 ريال سعودي كحد أدنى، وبين 100000 ريال سعودي كحد أقصى، بحيث يشمل التأمين الصحي العديد من المميزات تتميز في وجود، عدد كبير من المستشفيات والعيادات الخارجية التابعة لها، والتي تشتمل على جميع أنواع التخصصات، مثل خدمات الأسنان والرمد والقلب والسرطان والحمل والولادة، بالإضافة إلى أنها توفر الطبية الكاملة.

حدود التغطية لوثيقة التأمين الصحي التعاوني للمقيمين تحتوي هذه الوثيقة الموحدة على كافة الخدمات الصحية للمؤمن عليهم وفيما يلي التفاصيل: حد المنفعة الأقصى لكل شخص عن سنة الوثيقة 500000 ريال سعودي.

نفقات المعالجة بالعيادات الخارجية من صفر إلى 20% كحد أقصى 100 ريال سعودي في الزيارة.

نفقات التنويم بالمستشفى: غرفة مشتركة بحد أقصى 600 ريال سعودي في اليوم هي حد الاقامة والاعاشة اليومي للمريض.

نفقات التنويم بالمستشفى: غرفة مشتركة بحد أقصى 150 ريال سعودي في اليوم حد الاقامة والاعاشة اليومي للمرافق.

نفقات الحمل والولادة 15000 ريال كحد أقصى.

تكاليف الأسنان 2000 ريال كحد أقصى.

تكاليف النظارات الطبية 400 ريال بحد أقصى.

تكاليف الغسيل الكلوي 100000 ريال بحد أقصى.

تكاليف حالات التلف في صمامات القلب المكتسبة 70000 ريال بحد أقصى.

تكاليف الحالات النفسية الحادة 15000 ريال بحد أقصى.

تكاليف حالات التوحد 15000 ريال بحد أقصى.

تكاليف البرنامج الوطني للفحص المبكر لحديثي الولادة للحد من الإعاقة 100000 ريال بحد أقصى.

تكاليف السماعات الطبية 6000 ريال بحد أقصى.

تكاليف حالات الإعاقة 100000 ريال بحد أقصى.

تسعى المملكة العربية السعودية على توفير تأمين طبي شامل على مستوى عالى الجودة بالإضافة إلى توفير كافة المستلزمات الطبية وتوفير الرعاية الصحية الكاملة داخل المستشفيات ،ذلك التأمين يشكل على العاملين بالفئات الحكومية والقطاع الخاص، بلاضافة الى تسهيل وتيسير على السعوديين الذهاب وتوفير الوقت والجهد ،فأصبح متوفر من خلال نظام ابشر التابع لوزارة الداخلية السعودية ،سهولة الاستعلام عن التأمين الصحي للمقيمين برقم الهوية.

ويمكن التواصل مع مجلس الضمان الصحي التعاوني من خلال القنوات والهواتف والعناوين الرسمية له كما هو موضح في السطور الأتية:

المدينة: الرياض

الرمز البريدي: 11614

صندوق بريد:94764

الهاتف: 00966112021300 – 920001177

الفاكس: 00966114870071

الموقع الإلكتروني: www.cchi.gov.sa

البريد الإلكتروني: [email protected]

تويتر: https://twitter.com/cchiksa

والتأمين الصحي يعتبر من احدي الأمور التي تهتم في المواطنين، حيث يساعد في العديد من المشاكل الصحية التي يتعرض لها، وذالك لتغطية كل التكاليف والفحوصيات الطبية التي يجب عليه القيام بها، وأيضا التكاليف للتشخيص والعلاج النفسي والصحي، وأيضا المبدا الذي يقوم به التأمين الصحي وهو التجمع للمخاطر في عدد معين من الأفراد، ومن ثم جمع الأموال التي تلزم لعلاج المشاكل بشكل متساوي ومع كل الأطراف.

أهداف التأمين الصحي

تأمين وتوفير الرعاية الصحية وتكاليفها للفرد والمجتمع.

تغطية العلاج لمرضى السكري لمن يعانون منه.

تقسيم تكاليف العلاج على مجموعة من الأفراد، وبالتالي تقليل سعر التكلفة الكلية للعلاج.

الرعاية الصحية لمرضى فقر الدم، ممن لا يستطيعون دفع تكلفة العلاج.

استمرارية المعونة المالية الصحية لكافة الأفراد.

تحسين مستوى العلاج داخل المنشأة الطبية.

والجدير بذكر أيضا أن الحكومة السعودية تنشئ الكثير من الأنظمة والبرامج وذلك لتخفيف هذا العبء عن المقيمين في السعودية، قامت الكثير من الجهات الرسمية السعودية بتوفير خدمات إلكترونية للاستعلام عن التامين وتفاصيل وثيقة التامين، وهذا التطور يرجع الفضل فيه إلى القيادة السعودية برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز والأمير ونائب رئيس الوزراء وولي العهد محمد بن سلمان، حيث يسعون دائما إلى تحقيق كل ما هو جديد ويحقق رؤية المملكة 2030.

وفي سياق اخر أوضحت وزارة العمل السعودية أن العمل جارٍ لتمديد فترة صلاحية استخدام تأشيرات الخروج والعودة التي تنتهي فترة صلاحيتها من تاريخ 1 / 7 / 1441هـ، الموافق 25 / 2 / 2020م، حتى تاريخ 1 / 10 / 1441هـ، الموافق 24 / 5 / 2020م ولمدة ثلاثة أشهر إضافية مجاناً. ويشمل هذا الإجراء المقيمين من المهن التجارية الموجودين داخل المملكة التي لم تستغل تأشيراتهم خلال مدة تعليق الدخول والخروج من وإلى المملكة عبر المنافذ، وأن التمديد سيتم آلياً من النظام دون مراجعة مقرات الجوازات.