إنشاء حساب في البوابة الوطنية للعمل في منصة طاقات وكيفيه التقديم بالخطوات

إنشاء حساب في البوابة الوطنية من اهم الخدمات التي يستخدمها السعوديين والتي أعلنت عنها المنصة الوطنية الموحدة عبر صفحتها الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية. كما تم الإعلان أيضا وحديثا عبر الصفحة الرسمية أيضا عن التسجيل في حافز البحث عن وظيفه ومعرفه الشروط وكيفيه التسجيل فيه الكترونيا بالخطوات. وتم الإعلان أيضا عن برنامج حافز صعوبة الحصول علي عمل من هدف والمستفيدين منه ومبالغ الدعم لجميع شباب المملكة. والآن سوف نقوم بشرح وتوضيح البرنامج بالتفصيل ومعرفه متطلبات الخدمة وكيفيه التقديم فيها الكترونيا وإنشاء حساب بالخطوات عبر المقالة الأتية.

إنشاء حساب في البوابة الوطنية

أعلنت المنصة عن الخدمة والتي هي احدي مبادرات صندوق تنميه الموارد البشرية وبدعم من وزاره التنمية الاجتماعية ووزارة الموارد البشرية ووزارة الخدمة المدنية. والتي توفر المنصة الإمكانيات لسوق العمل في المملكة بالشقين العام والخاص ومزودي خدمات التوظيف. بالإضافة إلي ذلك أيضا تقوم المنصة بالجمع بين الباحثين عن العمل وأصحاب الأعمال وتتيح تقديم الخدمات الخاصة بالتوظيف وتدريب الشباب بكفاءة عاليه علي العمل وزيادة فعاليه الاستقرار وتطوير القوي العاملة في جميع أسواق العمال السعودي. كما تساهم في عرض الفرص الوظيفية بشكل عادي لجميع شباب المملكة من الخريجين.

خدمات البوابة الوطنية طاقات

كما أعلنت البوابة عن مجموعه خدمات متكامله والتي نوضحها لكم من خلال النقاط الأتية:

توفر أليات التسجيل وتوفير الخدمات الإلكترونية بكل ما يخص التسجيل.

إدارة السير الذاتية من خلال المنصة وبنائها وكيفيه طباعتها أيضا من خلال المنصة.

توفير فرص التقدم علي الوظائف من خلال إرسال واستقبال العروض الوظيفية وتفصيل المعلومات المعروضة.

إدارة الإعلان الوظيفي مع أمكانية التعديل والبحث في الإعلانات الوظيفية.

الاستفادة من البرامج واستعراضها والتقديم فيها.

إدارة خدمه العملاء وتقديم الاعتراضات ورفع الشكاوى.

التدريب الإلكتروني من دورات الموقع دروب الإلكتروني والاستفادة من برنامج تمهير وإنشاء الإعلانات عليها.

خطوات إنشاء حساب طاقات

كما تم الإعلان عن طريقه وكيفيه التسجيل في المنصة الكترونيا والتي نوضحها لكم عبر الخطوات الأتية: