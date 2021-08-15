نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التقديم على الابتعاث الخارجي 2021 شروط ورابط التقديم “وزارة التعليم” في المقال التالي

عمر شويل - جدة التقديم على الابتعاث الخارجي 2021، أطلقت وزارة التربية والتعليم عبر موقعها الرسمي أنه سيتم من اليوم تلقي طلبات التقديم للابتعاث الخارجي 2021 لدرجات البكالوريوس والماجستير، وأكدت الوزارة على الراغبين في التقديم للبرنامج من ضرورة استيفاء الشروط والضوابط المعلنة من أجل إتمام عملية القبول والتسجيل، فقد وضعت وزارة التعليم شروط خاصة سوف نذكرها في السطور التالية عبر موقع ثقفني.

التقديم على الابتعاث الخارجي 2021

يتم التقديم للابتعاث الخارجي على درجات الماجستير والبكالوريوس والزمالة والتخصص الدقيق في الطب البشري، وطب الأسنان، والصيدلة، والتمريض، والعلوم الطبية التطبيقية من يوم الأحد الموافق 7 محرم 1443 والموافق 15 أغسطس 2021، وقد حددت الوزارة تخصصات أولوية من أبرزها:

طب العناية المركزة والتخدير، وطب الطوارئ، والطب والعلاج النفسي، وكذلك تمريض العناية المركزة، وجراحة الأطفال، والرأس، والعنق، و الأنف والأذن والحنجرة، وجراحة التجميل والعظام.

بالإضافة إلى ذلك طب الأسرة والأمراض الجلدية وجراحة العيون،

التخصصات النوعية في “العلوم الطبية التطبيقية” والتي تشمل طب القدم، وطب الأطراف الصناعية، وطب الأجهزة التعويضية، والعلاج التنفسي أو الوظيفي، وتقنية، أو تروية القلب، والطب النووي”.

مسارات التقديم في الابتعاث الخارجي 2021

من الجدير بالذكر أنه توجد ثلاث مسارات مختلفة للتسجيل للابتعاث الخارجي والتي تتضمن الآتي:

أولاً، مسار المتعلمين على حسابهم الخاص، وهو يمنح الطلاب فرصة للالتحاق على حسابهم الخاص في الخارج، على أن يكون تخصص الطالب ضمن إطار البرنامج.

ثانياً، مسار المستفيدين المعتمدين مسبقًا، ويشمل هذا البرنامج من حصل على قبول مسبقاً وغير مشروط من مؤسسة التعليم.

ثالثًا، مسار المتقدمين الجدد للدراسة، يتيح للطلاب التقديم بطلب جديد للتقديم، ويشارك المتقدمين في هذا المسار برنامج تأهيل افتراضي.

تستقبل #وزارة_التعليم غداً الأحد طلبات التقديم على الابتعاث الخارجي في التخصصات الصحية؛ لدرجة البكالوريوس والماجستير والزمالة والتخصص الدقيق في الطب البشري، وطب الأسنان، والصيدلة، والعلوم الطبية التطبيقية، والتمريض.

التقديم: https://t.co/6tH2wfFXNahttps://t.co/QJbFHpF9IX pic.twitter.com/C1873CkPKx — وزارة التعليم - جامعي (@mohe_sa) August 14, 2021

رابط التقديم على الابتعاث الخارجي 2021

أتاحت وزارة التربية والتعليم رابط سفير الإلكترونية للتقديم والتسجيل للطلاب الراغبين في الحصول على منحة المملكة للبعث الخارجية وهو ksp.moe.gov.sa

شروط التقديم للحصول على البعث الخارجية

أكدت وزارة التربية والتعليم من ضرورة استيفاء الشروط اللازمة للحصول على منحة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد بن عبد العزيز والتي شملت الآتي: