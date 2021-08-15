الاستعلام عن سجل تجاري بالاسم أو رقم الهوية في السعودية عبر موقع mci.gov.sa

الاستعلام عن سجل تجاري بالاسم أو رقم الهوية في المملكة العربية السعودية، تعمل حكومة المملكة على تقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين في كافة انحاء المملكة ومن الجدير بالذكر أن هذه الخدمات تقدم إلكترونياً لتوفير الوقت والجهد والتسهيل على جميع المواطنين السعوديين من الذهاب إلي المؤسسات الحكومية المختصة، ومن ضمن هذه الخدمات الهامة؛ خدمة الاستعلام عن السجل التجاري حيث تتيح وزارة التجارة رابط إلكتروني أنشأته للمواطنين والمقيمين الاستفسار عن مدة صلاحية السجل سواء كان بالاسم أو برقم الهوية الوطنية، وقد أطلقت الحكومة هذه المنصات الإلكترونية للحد من الازدحام في المكاتب الحكومية والتقليل من انتشار وباء كورونا، ونقدم لكم قراءنا الأعزاء خطوات الاستعلام عن سجل تجاري في المملكة العربية السعودية فتابعونا عبر موقع ثقفني.

الاستعلام عن سجل تجاري بالمملكة 1443

مع مواكبة تغيرات العالم، ورؤية المملكة في 2030 لتحسين المعايير المجتمعية للمواطنين والمقيمين بالأرضي السعودية، فقد قامت المملكة بإتاحة منصات إلكترونية متميزة، ومن ضمن تلك المنصات، موقع وزارة التجارة الذي يستطيع من خلاله المواطن الاستتفسار عن صلاحية السجل التجاري، حيث يساهم السجل التجاري في معرفة كافة التجار والشركات، وهو حلقة ربط بين الجهات الحكومية والمعلومات المتعلقة بالسجلات.

خطوات الاستعلام عن سجل تجاري بالاسم

يتثني لجميع المواطنين والمقيمين بالمملكة الاستعلام عن السجل التجاري بالاسم من خلال اتباع الخطوات الآتية:

أولاً، تسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التجارة السعودية.

ثانياً، الضغط على أيقونة الخدمات الإلكترونية، ثم النقر على زر الأسماء الخاصة بالتجارة.

ثالثًا، الضغط على أيقونة “الاستعلام عن اسم تجاري”.

ثالثًا، كتابة بيانات العميل المطلوبة من قبل النظام.

رابعاً، اتبع الخطوات بدقة، وتأكد من كتابة البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

خامساً، الآن سيظهر لك الرقم الخاص في السجل التجاري والحالة الخاصة، ونوعيته سواء كان منتهي الصلاحية، أو ساري المفعول مع ظهور بيانات وتفاصيل الأخرى.

برقم الهوية استعلم عن سجلك التجاري

بدلاً من الاستفسار عن السجل التجاري لشخص باسمه أو برقم حالته المدنية ، فمن الإمكان الاستفسار عن سجل تجاري برقم الهوية، ويتم ذلك إلكترونياً من خلال اتباع الخطوات التالية: