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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن سجل تجاري بالاسم أو رقم الهوية في السعودية عبر موقع mci.gov.sa في المقال التالي
الاستعلام عن سجل تجاري بالاسم أو رقم الهوية في المملكة العربية السعودية، تعمل حكومة المملكة على تقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين في كافة انحاء المملكة ومن الجدير بالذكر أن هذه الخدمات تقدم إلكترونياً لتوفير الوقت والجهد والتسهيل على جميع المواطنين السعوديين من الذهاب إلي المؤسسات الحكومية المختصة، ومن ضمن هذه الخدمات الهامة؛ خدمة الاستعلام عن السجل التجاري حيث تتيح وزارة التجارة رابط إلكتروني أنشأته للمواطنين والمقيمين الاستفسار عن مدة صلاحية السجل سواء كان بالاسم أو برقم الهوية الوطنية، وقد أطلقت الحكومة هذه المنصات الإلكترونية للحد من الازدحام في المكاتب الحكومية والتقليل من انتشار وباء كورونا، ونقدم لكم قراءنا الأعزاء خطوات الاستعلام عن سجل تجاري في المملكة العربية السعودية فتابعونا عبر موقع ثقفني.
الاستعلام عن سجل تجاري بالمملكة 1443
مع مواكبة تغيرات العالم، ورؤية المملكة في 2030 لتحسين المعايير المجتمعية للمواطنين والمقيمين بالأرضي السعودية، فقد قامت المملكة بإتاحة منصات إلكترونية متميزة، ومن ضمن تلك المنصات، موقع وزارة التجارة الذي يستطيع من خلاله المواطن الاستتفسار عن صلاحية السجل التجاري، حيث يساهم السجل التجاري في معرفة كافة التجار والشركات، وهو حلقة ربط بين الجهات الحكومية والمعلومات المتعلقة بالسجلات.
خطوات الاستعلام عن سجل تجاري بالاسم
يتثني لجميع المواطنين والمقيمين بالمملكة الاستعلام عن السجل التجاري بالاسم من خلال اتباع الخطوات الآتية:
- أولاً، تسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التجارة السعودية.
- ثانياً، الضغط على أيقونة الخدمات الإلكترونية، ثم النقر على زر الأسماء الخاصة بالتجارة.
- ثالثًا، الضغط على أيقونة “الاستعلام عن اسم تجاري”.
- ثالثًا، كتابة بيانات العميل المطلوبة من قبل النظام.
- رابعاً، اتبع الخطوات بدقة، وتأكد من كتابة البيانات المطلوبة بشكل صحيح.
- خامساً، الآن سيظهر لك الرقم الخاص في السجل التجاري والحالة الخاصة، ونوعيته سواء كان منتهي الصلاحية، أو ساري المفعول مع ظهور بيانات وتفاصيل الأخرى.
برقم الهوية استعلم عن سجلك التجاري
بدلاً من الاستفسار عن السجل التجاري لشخص باسمه أو برقم حالته المدنية ، فمن الإمكان الاستفسار عن سجل تجاري برقم الهوية، ويتم ذلك إلكترونياً من خلال اتباع الخطوات التالية:
- الولوج إلى الموقع الرسمي لوزارة التجارة والاستثمار السعودية.
- الضّغط على أيقونة السجل التجاري.
- بعد ذلك سيظهر لك بعض البيانات المتعلقة بالسجلات التجارية سواء للأفراد أو المؤسسات.
- أدخل رقم الهوية الوطنية للشخص الذي يريد الاستفسار عن السجل التجاري له.
- ثم كتابة رمز التحقق المرئي،
- كتابة رقم الهوية في المكان المخصص لذلك.
- ثم كتابة رمز التحقق المرئي، والضغط علي أيقونة “دخول”.
- الآن سيتم ظهور جميع البيانات المتعلقة بتفاصيل السجل التجاري.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الاستعلام عن سجل تجاري بالاسم أو رقم الهوية في السعودية عبر موقع mci.gov.sa على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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