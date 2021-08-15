قسط 300 ألف بدون كفيل ولا تحويل الراتب بأقساط ميسرة وبأقل راتب

قسط 300 ألف بدون كفيل ولا تحويل الراتب أحد العروض التمويلية التي يبحث عنها الكثير من العملاء بالمملكة ، حيث يسعى الكثير من المواطنين السعوديين والمقيمين أيضاً للحصول على سيولة نقدية فورية ، بشروط سهلة وميسرة ومتطلبات بسيطة ، وقد عملت شركة البيت الأهلي للتمويل علي توفير منتجات تمويلية تنافسية تلبي الاحتياجات المالية والشرائية للأفراد من جميع الجنسيات في المملكة العربية السعودية ، وتعتبر شركة البيت الأهلي للتمويل أحد شركات التمويل بالمملكة ، والتي تخضع لرقابة البنك المركزي السعودي ، كما تقوم الشركة بمزاولة نشاط التمويل وذلك وفق لأحكام وضوابط الشريعة الإسلامية داخل المملكة العربية السعودية ، ومن خلال موقع ثقفني سوف نوضح لك عزيزي القارئ في هذا المقال أهم المزايا التي توفرها شركة البيت الأهلي للتمويل للأفراد الراغبين في التقدم بطلب للحصول على التمويل الشخصي بدون كفيل ولا تحويل الراتب المتاح لدي الشركة ، كما سوف نوضح الشروط الواجب توافرها في المتقدمين للاستفادة من المنتج المتاح لدي الشركة في المملكة العربية السعودية.

قسط 300 ألف بدون كفيل ولا تحويل الراتب بأقساط ميسرة

شركة البيت الأهلي للتمويل أحد الشركات الرائدة في مجال التمويل بالمملكة ، والتي تقدم عروض تمويلية بأقل راتب وبشروط ميسرة ، ويعتبر التمويل الشخصي الميسر بدون كفيل ولا تحويل الراتب أحد تلك العروض التمويلية التنافسية التي تقدمها الشركة لقطاع الأفراد داخل المملكة العربية السعودية ، حيث توفر الشركة للمواطن السعودي والمواطن المقيم أيضاً فرصة الاستفادة من التمويل الشخصي بشروط سهلة ومتطلبات غير معقدة ، ومن خلال موقع ثقفني سوف نوضح لك عزيزي القارئ في هذا المقال أهم مميزات التمويل الشخصي المتاح لدي شركة البيت الأهلي للتمويل لقطاع الأفراد داخل المملكة العربية السعودية.

تمويل شخصي متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية بالمملكة. تقدم شركة البيت الأهلي للتمويل التمويل الشخصي بمبالغ مالية تبدأ من 3000 ريال سعودي وتصل حتي 300 ألف ريال سعودي. تتيح الشركة للعميل عرض قسط 300 ألف بدون كفيل أو ضامن. لا يحتاج التمويل الشخصي المتاح لدي شركة البيت الأهلي للتمويل إلي تحويل الراتب الشهري للعميل. يتميز هذا المنتج بهامش ربح تنافسي. توفر الشركة للعملاء خيارات السداد عديدة بفترات يمكن أن تصل حتي 60 شهر. تعمل الشركة علي سرعة إنهاء إجراءات طلب الحصول على التمويل الشخصي بدون كفيل ولا تحويل الراتب. يمكن للعميل الاستفادة من فرصة السداد المبكر لمبلغ التمويل ، في أي وقت خلال مدة التمويل. تتيح شركة البيت الأهلي للتمويل بالمملكة فرصة الإطلاع على المزيد من العروض التمويلية المتاحة لدى الشركة ، وذلك من خلال الدخول علي الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة ، كما يمكن الاتصال على الرقم الموحد للشركة وهو 920002580 والاستفسار عن كافة الأوراق والمستندات اللازمة لاستكمال إجراءات طلب الحصول على التمويل الشخصي.

الشروط العامة للاستفادة من التمويل الشخصي بدون كفيل ولا تحويل الراتب من شركة البيت الأهلي للتمويل

يمكن للمواطن السعودي والمواطن المقيم أيضاً الاستفادة من تمويل شركة البيت الأهلي بدون كفيل ولا تحويل الراتب.

المواطن المتقاعد أيضاً يمكنه أيضاً الاستفادة من التمويل.

الراتب الشهري للمواطن السعودي يجب ألا يقل عن 4000 ريال سعودي ، وذلك للحصول على التمويل الشخصي بدون كفيل ولا تحويل الراتب.

أما إذا كان المتقدم بالطلب من المواطنين غير السعوديين ، يجب ألا يقل الراتب الشهري له عن 5000 ريال سعودي.

عمر المواطن السعودي المتقدم بالطلب يجب ألا يقل عن 18 سنة ولا يزيد عن 60 سنة ، وذلك لاستكمال إجراءات الطلب.

أما إذا كان المتقدم بالطلب من المواطنين المتقاعدين ، يجب ألا يقل عمره عن 65 سنة ، وذلك لإنهاء إجراءات طلب الحصول على التمويل الشخصي بدون كفيل ولا تحويل الراتب المتاح لدي الشركة.

إذا كان الشخص المتقدم بالطلب من موظفي القطاع الحكومي أو شبة الحكومي ، يشترط أن يكون العميل علي رأس العمل بمدة لا تقل عن 3 أشهر.

أما إذا كان المتقدم بالطلب من موظفي القطاع الخاص ، يشترط أن يكون العميل علي رأس العمل بمدة لا تقل عن 12 شهر.

الأوراق والمستندات المطلوبة