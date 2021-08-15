خصم لولو ماركت على اللحوم والأسماك حتى 17 أغسطس عروض مذهلة

خصم لولو ماركت لايزال لولو ماركت ينافس في الأسواق بأقوى عروض وخصومات على جميع المنتجات والسلع التي لا حصر لها. فلا تقتصر التخفيضات على صنف معين بل تشمل جميع السلع والمنتجات المعروضة لدي مجموعة هايبر ماركت لولو والتي تنتشر بشكل كبير على مستوى الوطن العربي وبالأخص داخل المملكة العربية السعودية وفي جميع محافظاتها.

خصم لولو ماركت على اللحوم والأسماك

ينافس هايبر لولو بأقوى التخفيضات والخصومات فسنعرض لكم الخصومات الهائلة علي اللحوم والأسماك التي تتوفر داخل منافذ البيع حتى 17 من أغسطس الجاري وهي كالآتي:

كيلو سمك فيليه سلمون نرويجي بسعر 76.90 ريال سعودي بدلا من 99.90 ريال.

سعر الكيلو من سمك بومفريت الأسود 29.90 ريال سعودي بدلا من 39.90 ريال.

كيلو من الروبيان الصغير بسعر 14.90 ريال سعودي بدلا من 19.90 ريال.

سعر كيلو من السمك المولان حجم كبير 14.90 ريال سعودي بدلا من 21.90 ريال.

كيلو من السلمون ستيك النرويجي بسعر 57.90 ريال بدلا من 79.90 ريال.

أخيرا كيلو سمك سلطان ابراهيم بسعر 13.90 ريال سعودي بدلا من 22.90 ريال.

خصومات لولو ماركت علي اللحوم في شهر اغسطس

لا ينسي لولو ماركت الخصومات علي اللحوم التي تنال اعجاب الكثير من المستهلكين والعملاء وجاءت خصومات اللحوم من لولو خلال شهر أغسطس الجاري كالأتي:

كيلو لحم بقري كولومبي مكعبات بسعر 23.95 ريال سعودي بدلا من 29.95 ريال.

سعر كيلو من سترييليين لحم بقري برازيلي 42.90 ريال سعودي بدلا من 51.75 ريال.

كيلو خروف انثي نعيمي مقطعة بالعظم بسعر 38.95 ريال سعودي بدلا من 48.95 ريال.

أخيرا كيلو لحم عجل محلي دون عظم بسعر 46.90 ريال سعودي بدلا من 59.90 ريال.

وصفة مميزة لعمل كباب الحلة

تعد طبخة كباب الحلة من الأكلات المصرية الشهيرة والتي تنتشر حول الوطن العربي ومعروفة بأسم اللحلمة بالبصل ولتحضيرها نحتاج الي:

كيلو لحم مقطع مكعبات صغيرة.

عدد 2 حبة بصل مقطعة مكعبات.

توابل: ملح، فلفل أسود، حبهان، مستكة، ورق لوري، قرفة، بهارات لحم.

لتحضير الوصفة نتبع الخطوات الأتية: