شروط تمويل سيارة مستعملة من عبد اللطيف جميل المتحدة للتمويل، توفر شركة عبد اللطيف جميل للتمويل إمكانية تمويل أنواع السيارات المستعملة وفقًا لحاجات العملاء ولتلبية كافة احتياجاتهم ورغباتهم ممن تنطبق عليهم الشروط، وتُقدم نوعين من القروض إما المرابحة بالتقسيط أو التأجير التمويلي.

تمويل سيارة مستعملة من عبد اللطيف جميل

يمكن للعميل اختيار سيارته المرغوبة من منافذ البيع المتعددة ومنها التمويل من الأفراد مباشرة المعروف بالمرابحة، والتمويل بالشركات والمعارض الخاصة بالسيارات المستعملة والشركاء المعتمدين. توفر الشركة العديد من الحلول التمويلية للسيارات المستعملة وتلبي كافة احتياجات العملاء. ويوفر الموقع حاسبة التمويل التقديرية كما يمكن المقارنة بين عدد السيارات المستعملة المناسبة لاحتياجك حسب الميزانية الخاصة بك.

المستندات المطلوبة لتمويل السيارة المستعملة

صورة من الهوية الوطنية للمواطن أو صورة من الإقامة سارية الصلاحية للمقيم.

صورة من رخصة القيادة.

تعريف بالراتب وإجمالي الدخل الشهري للعميل.

إثبات لعنوان سكن العميل.

كيفية التقديم على تمويل السيارة المستعملة عبد اللطيف جميل

بعد إحضار كل المستندات والوثائق المطلوبة لمنتجك التمويلي يمكنك الطلب والتقديم عليه إلكترونيًا بالخطوات الآتية:

قم بالتوجه إلى موقع شركة عبد اللطيف جميل المتحدة للتمويل.

انتقل لتمويل السيارة المستعملة من قائمة أسعار المنتجات التمويلية.

ثم النقر على تقديم طلب تمويل مستعمل.

أدخل البيانات المطلوبة التي تتضمن الاسم ورقم الهوية أو الإقامة والمدينة والجنس ورقم الجوال والبريد الإلكتروني ثم الرمز المرئي.

بعد إدخال كل البيانات قم بالنقر على أيقونة تقديم طلب التمويل.

وانتظر للنظر في طلبك من قبل الشركة.

يُرجى اختيار السيارة قبل ملء الطلب من السيارات الموجودة في الموقع كما يمكنك المقارنة بين السيارات المتاحة .

فروع شركة عبد اللطيف جميل للتمويل

فرع تمويل جدة المستعمل بطريق المدينة المنورة.

فرع الرياض المستعمل للتمويل في العليا.

فرع تمويل مستعمل بالدمام في شارع الملك سعود.

يمكن التواصل عبر الرقم 8002442211 أو من خلال البريد الإلكتروني [email protected]

عروض تمويل سيارة عبد اللطيف جميل

تقدم شركة عبد اللطيف جميل عروض على السيارات موديل 2021 بأول قسط على الشركة وبدون مصاريف إدارية على ماركات كيا وهيونداي.