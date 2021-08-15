شروط التسجيل في برنامج سند وطريقة التقديم الإلكتروني في سند snad، من استعلامات المواطنين اليومية بالمملكة العربية السعودية هي الاستعلام عن عن طريقة التسجيل في المساعدات التي يتم تقديمها من خلال ولي عهد المملكة محمد بن سلمان، الذي يتبني تنفيذ برنامج اجتماعي وهو برنامج سند الذي من خلاله يساعد به المواطنين والشباب المقبلين علي الزواج، حيث يتم صرف منحة زواج في صورة مبالغ مالية مميزة يتم صرفها للمواطنين الذين تتوافر بهم شروط البرنامج التي يجب أن تسري علي الشخص الذي يقوم بالتسجيل، فيعتبر برنامج سند من حقبة كبيرة من البرامج الاجتماعية التي من خلالها تقف الدولة بجوار مواطنيها، وسوف نبرز لكم شروط التسجيل في برنامج سند وطريقة التقديم الإلكتروني في سند snad.

التزامات يجب توافر للتسجيل في برنامج سند

يضع برنامج المساعدة سند بعضاً من الشروط العامة التي يجب توافرها خلال تسجيل أي شخص في البرنامج حتي تتم الموافقة وصرف قيمة المساعدة، ومن شروط التسجيل:

لابد وأن يكون كل من الزوج والزوجة سعوديين الجنسية من حيث الأصل.

يجب عمر الزوج أن يكون ما بين (21 الي 40) عام وعمر الزوجة بين (18الي 40) عام.

أن يكون ذلك الزواج هو الأول للرجل.

يشترط حصول الزوج على شهادة الثانوية العامة علي الأقل.

عدم مرور فترة تزيد عن سنة فيما يخص عقد الزواج من تاريخ التقديم في سند.

ألا يتعدى الدخل الشهري عن قيمة مالية وهي 4000 ريال.

ألا يزيد قيمة المهر النقدي الخاص بالزوجة عن 50 ألف ريال.

ضرورة إتمام دورة الوعي المالي بنسبة 60%.

إعطاء أولوية لكل من أبناء الشهداء وممن هم من الأيتام وذوي الهمم من الأفراد أصحاب الاحتياجات الخاصة.

التسجيل الالكتروني السريع في برنامج سند

يتوفر التسجيل إلكترونياً في سند لجميع المستفيدين من البرنامج في حالة توافر الشروط السابقة علي الجميع، علي أن يُسمح بالتسجيل من خلال إتمام الخطوات التالية: