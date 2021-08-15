نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية تقديم طلب إسقاط قرض وشروط إعفاء بنك الراجحي 1443 الجديدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يتعثر البعض عن سداد أقساط القروض ويبحث عن حل لهذه المشكلة والتي تعوق الكثيرين، ففي ظل الظروف التي تمر بها الأسر من الإجراءات الإحترازية للحد من إنتشار فيروس كورونا وتعثر الظروف المالية في سداد القروض والوفاء بسداد الأقساط، فكان بنك الراجحي سباق في الوقوف مع متعثري سداد الأقساط، وأعلن عن شروط إعفاء بنك الراجحي 1443، ويعد من أهم الأمور التي يبحث عنها المواطنين، وفي إطار سعي الحكومة السعودية إلى الحد من انتشاره بتطبيق الخطط الإحترازية، وفي المقابل تعويض الشعب من خلال معونات ومبادرات خيرية عديدة منها إصدار أمر ملكي بإعفاء القروض من أجل تخفيف الأعباء ممن يتعثر بسبب الظروف الرهنة أو توفى لا قدر الله وهو مقترض من إحدى البنوك، ضمن القرارات السامية التي تٌعين المجتمع على تخطي الصعوبات ورفع المستوى المعيشي وتحقيق هدف المساواة بين الفئات، وعلى صعيد آخر استكمال خطة التنمية والتطوير الجارية وفق رؤية المملكة عام 2030م.

أمر ملكي إعفاء بنك الراجحي:

من الجدير بالذكر فقد أصدر الملك سلمان حفظه الله أمراً ملكياً بإعفاء القروض منذ جائحة كورونا وذلك وفق الشروط المختصة بكل بنك، نظراً للإحداثيات مع تزايد عدد الوفيات نتيجة المرض، والتعثرات للمتقاعدين وكبار السن نتيجة الأحوال الاقتصادية التي تراجعت إلى الوراء، ويما أن بنك الراجحي إحدى البنوك الحكومية الكبيرة في السعودية فهو يطبق كل الأحكام والشروط ويخضع لضوابط الشريعة الإسلامية في تقديم التمويل بصورة ميسرة بالإضافة إلى أنه يعطي تأمين تكافلي حيث يتنازل البنك عن سداد أقساط القرض وفق المعايير المذكورة أسفل.

شروط إعفاء بنك الراجحي 1443

الشروط التي حددها بنك الراجحي لإسقاط قرض تتضمن التالي:

في حالة وفاة المقترض لا قدر الله يتم إعفاء أسرته من سداد بقية الأقساط وفق التأمين التكافلي. إذا تعرض العميل لحادث أدى إلى إصابته بعجز دائم أو كلي فيتنازل البنك ويسقط الأقساط. وعن الحالات الأخرى التي تتعثر من كبار السن والمتقاعدين بسبب الضيقات المالية فيمكن التواصل مع البنك لإيجاد حل مناسب.

استثناءات إعفاء أقساط قرض الراجحي:

من الجدير بالذكر فقد ذكر بنك الراجحي أنه يوجد حالات إستثنائية لإسقاط الديون والحالات الواجب إسقاط الديون عنها كالآتي:

في حالة إن كان المقترض تعرض لإصابة العجز الدائم نتيجة شرب الكحوليات وما شبه ذلك.

وإذا كانت الوفاة نتيجة الإنتحار أو أنه قام باستخدام ألعاب المغامرات (ألعاب أو الآت خطر) .

بسبب حادث ضمن الكوارث الطبيعية أو صدور حكم قضائي عليه.

المستندات المطلوبة لإسقاط قرض الراجحي:

صورة من الهوية الوطنية أو الإقامة.

رقم الحفيظة .

خطاب من جهة العمل يوضح الراتب والمسمى الوظيفي .

تقارير طبية تثبت الحالة الصحية.

طريقة تقديم طلب إعفاء قرض الراجحي:

الدخول عبر موقع بنك الراجحي الإلكتروني. تعبئة الاستثمارة بالبيانات المطلوبة. رفع المستندات وتقديم طلب. الذهاب إلى أقرب فرع وطلب تعبئة نموذج إعفاء بنك الراجحي.

ولأي إستفسار أو أية أسئلة من العملاء يجب التواصل مع خدمة العملاء على رقم 966114603333 أو إذا كنت عميل جديد الاتصال على 8001241222.