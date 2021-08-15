خطوات إستعادة كلمة مرور حساب المواطن ورقم الجوال

من أفضل وأكثر المنصات الإلكترونية الداعمة للمواطنين في تقديم الخدمات المتنوعة لجميع مواطني المملكة عامة وللأسرة المحتاجة للمساعدة خاصة، حيث يقدم دعم حساب المواطن الدعم شهريا لبعض الأسر، ويحتاج لتلقي الدعم الدخول إلي حسابك الشخصي للتأكد من وصول الدعم لحسابك، واليوم مقالنا لكيفية التصرف اذا فقدت كلمة السر او كلمة المرور لحساب المواطن، فعندما تكون نسيت كلمة مرور حساب المواطن ورقم الجوال، فيكون التصرف من خلال بوابة حساب المواطن الإلكترونية بخطوات بسيطة للغاية التي توفر عدة خصائص تمكن المستفيد منها تغيير رقم الجوال، تحديث البيانات، إضافة التابعين، تعديل الحالة الوظيفية، بالإضافة إلى إمكانية تقديم اعتراض على مبلغ الدفعة والاستعلام عن إيداع الدعم، كل هذا بل أكثر من خلال الموقع بسهولة جداً نظراً لأن البرنامج يستخدم أعلى تقنية بشكل رقمي ضمن التطورات الجارية في جميع المجالات تشمل الأنظمة والبرامج الخيرية وغيرها في المملكة العربية السعودية

طريقة تعديل العنوان في حساب المواطن:

خطوات تعديل العنوان أمر سهل بإتباع الخطوات التالية:

عبر البوابة الإلكترونية لحساب المواطن .

تسجيل الدخول حساب المواطن على الملف الشخصي.

ثم اختر تفاصيل الطلب من القائمة الرئيسية.

ومنها بيانات العنوان، قوم بتعديل العنوان بالسكن الجديد.

وتحديث بيانات حساب المواطن.

يليها الضغط على كلمة حفظ.

تحديث حساب المواطن:

من الجدير بالذكر فقد أعلن البرنامج أنه لا يزال تسجيل جديد حساب المواطن متوقفاً لحين إشعار آخر بناءاً على تعديل الأخير في ضوابط الدعم منها إثبات الإستقلالية تحديد الحد الأعلى للاستحقاق، حيث يمكن تعديل إحدى الحالات منها الوظيفة أو العنوان وغيرهم مثل التالي:

استعلام حساب المواطن برقم الهوية متى يتم صرف الدفعة الجديدة. معرفة نتائج الأهلية وطريقة اعتراض حساب المواطن. إمكانية تعديل رقم الآيبان .

خطوات وطريقة استعادة كلمة مرور حساب المواطن ورقم الجوال:

الدخول عبر موقع حساب المواطن. اضغط نسيت كلمة المرور. سوف تظهر أمامك صفحة بها بيانات تتضمن رقم الجوال – رقم الهوية – تاريخ الميلاد – تاريخ انتهاء الهوية، ثم اضغط إرسال. سيرسل لك النظام كلمة مرور مؤقتة جديدة عبر هاتفك الذي كتبته. عليك كتابتها ثم توثيقها. يتيح بعدها لك تغيير كلمة المرور بأخرى.

أسباب إيقاف دعم حساب المواطن لبعض المستفيدين:

يتوقف دعم حساب المواطن لبعض المواطنين المستحقين للدعم، حيث قدم بعض المستفيدين شكوى عن عدم تلقي الدفعة عند الصرف، الأمر الذي أوضحه البرنامج يكون فيه عدم الأهلية للمسجلين عندما يكون انتهاء تاريخ مستند من المستندات الموجودة للمستفيد، لذا يجب الدخول على الملف الشخصي وحذف المستند المنتهي أو المرفوض وذلك من خلال خانة تفاصيل الطلب ومنها (إدارة المرفقات) ثم حذف المرفق حتى لا يؤثر على الأهلية.