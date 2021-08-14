الجامعة السعودية الالكترونية 1443 فتح باب التسجيل بالشروط والخطوات

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عمر شويل - جدة الجامعة السعودية الالكترونية 1443 ؛ من أكثر الأمور بحثًا بالمملكة العربية السعودية خاصًة بعد الإعلان عن نتائج الثانوية العامة، حيث يحرص جميع الطلاب في السرعة بالتسجيل لضمان اجتياز فرصة الالتحاق بالكلية التي يرغبون في الالتحاق بها، وقد تم إتاحة التسجيل الإلكتروني للالتحاق في العام الجديد للجامعات السعودية، ومن خلالنا اليوم سنقدم لكم طرق التسجيل، والموعد المحدد لتلقي الطلبات.

الجامعة السعودية الالكترونية 1443

تم إتاحة فرصة التسجيل في الجامعة الإلكترونية عبر الموقع الرسمي الخاص بها من خلال الضغط على رابط موقع الجامعة الرسمي، ثم اتباع الخطوات التالية:-

ثم التوجه لأيقونة الاختيارات.

ملء كل الحقول الفارغة والتي تشمل على بيانات الطالب و الرغبات للالتحاق بالجامعة.

إدخال كل الأوراق الثبوتية ورفعها على الموقع.

ثم الضغط على مراجعة نتائج القبول.

ويتطلب سداد بعض المصروفات حتى يتم النظر للطلب المقدم.

موعد فتح باب التسجيل في الجامعة الالكترونية السعودية 1443

لقد تم الإعلان من قبل الحكومة السعودية أنه سيتم فتح باب التسجيل للجامعات السعودية للالتحاق بالفصل الدراسي الأول في الرابع والعشرين من شهر أغسطس 2021 وسيستمر فتح باب لمدة 7 أيام متواصلة حتى ينتهي في اليوم الواحد والثلاثين من شهر أغسطس.

على أن يتم فتح باب التسجيل مرة أخرى، في اليوم الحادي عشر من شهر يناير في عام 2022، ويستمر لمدة 18 يومًا أخرى للالتحاق بالفصل الدراسي الثاني، شرط أن يتوافر شروط الالتحاق بالطلاب.

الشروط الواجب توافرها من أجل الالتحاق بالجامعة السعودية

تم تحديد بعض الشروط التي يجب استيفائها من أجل قبول التسجيل والالتحاق في الجامعة السعودية مثل:-