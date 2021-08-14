نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تجديد رخصة القيادة في المملكة ومدة السماح لتجديدها في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة تجديد رخصة القيادة في المملكة سعت وزارة الداخلية لتسير خطوات تجديد رخصة القيادة في السعودية، وجاء ذلك بسبب بحث كثير من المواطنين والوافدين أصحاب السيارات عن كيفية التجديد، وكمان أن الوزارة عملت علي توفير الوقت والجهد لكل عملائها، ويكون هذا في مدة السماح لتجديد الرخصة وعدم التعرض لغرامات بسبب تأخر ذلك، وترتبط إدارة المرور العام ارتباط مالي و إداري بمدرية الأمن العام وهي من أفضل إدارتها الخدمية، وقد هدفت الحكومة السعودية علي توفير نظم جديدة ميسرة لاستخراج رخصة القيادة أو لتجديدها إلكترونيا وذلك عن طريق نظام أبشر، وتعد امتلاك سيارة في المملكة من الأشياء الرئيسة في حياة كل من المواطن والوافد لتسهيل حركته في تلبية احتياجاته دون الحاجة لسير علي الأقدام .

طريقة تجديد رخصة القيادة عبر أبشر

أتاحت وزارة الداخلية للمواطنيها المقيمين للاستفادة من خدماتها الإلكترونية التي تقدمها، وذلك بهدف تيسر عملية التجديد والاستخراج دون الحاجة لذهابه لأي أدارة لإنجاز ذلك، وجاءت هذة الخدمة بهدف حماية العملاء من الازدحام وخطورته في نقل فيروس كورونا،وفيما يلي سوف نعرض ما هي الخطوات الواجب اتباعها لتجديد الرخصة وهي :

يجب أن يسجل المتقدم الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الداخلية . علي المتقدم أرفاق كافة البيانات المطلوبة لإتمام عملية تسجيل الدخول علي نظام أبشر . قم باختيار كلمة الخدمات الإلكترونية ثم أنقر عليها . عليك كتابة رقم المرور في المكان المخصص له بكل دقة . عليك بالنقر علي كلمة طلب تجديد رخص القيادة . يجب أن تقوم بالقراءة الجيدة للصفحة التي سوف تظهر لك، والتي تحتوي علي الشروط والأحكام وبعد إتمام ذلك قم بالنقر علي كلمة تأكيد لإظهار لك ما يلي تلك الصفحة . قم بالضغط علي زر تجديد الرخصة . عليك باختيار نوع الرخصة ومدتها التي قمت بتسديدها، فأن كانت عام واحد يكون القيمة المدفوعة 40 ريال سعودي وإن كانت لمدة خمس سنوات تكون 200 ريال . في نهاية الصفحة الظاهرة لك التي تعرض معلوماتك لتأكد منها، يوجد فيها كلمة تأكيد قم بالنقر عليها . و أخيرا سوف يظهر رسالة أنه تم تجديد الرخصة بنجاح . عليك اختيار طريقة الحصل علي الرخصة المناسبة لك .

شروط تجديد رخصة القيادة السعودية

وضعت إدارة المرور مجموعة من الشروط الواجب توافرها فمن يريد الحصول علي رخصة القيادة، بهدف حماية المشاه من الحوادث وتوفير الأمن لهم، وتكون هذة الشروط كما يلي :

أن يقوم بدفع رسوم التجديد ومخالفة التأخير في حالة وجودها . أن يكون مقدم بصمة وصورة لصاحب الرخصة في أنظمة وزارة الداخلية . يجب أن يكون التأمين علي السيارة ساري . في حالة التأخر عن مدة السماح المحددة لتجديد وهي 60 يوم، يجب دفع غرامة 100 ريال سعودي عن كل سنه تأخير . أن يقوم بدفع المخالفات المرورية .

الأوراق والمستندات اللازمة لاستخراج رخصة قيادة

أوضحت الإدارة العامة للمرور عن ضرورة توفير الأوراق والمستندات المطلوبة لاستخراج رخصة القيادة أثناء التقديم عليها، وتتمثل هذه الأوراق في التالي:

تقديم إثبات الهوية (الهوية الوطنية أو الإقامة). شهادة معتمدة تُفيد باستكمال المتقدم لعدد الساعات المقررة للتدريب من أحد المراكز أو المدارس المخصصة لتعليم قيادة السيارات. إرفاق طلب استخراج رخصة القيادة. إيصال يؤكد سداد الرسوم اللازمة لاستخراج رخصة القيادة. شهادة اجتياز الفحص الطبي. تقديم عدد 4 صور حديثة ملونة مقاس4*6.

غرامة تأخير تجديد رخصة القيادة في السعودية

وقد تم الإعلان من قبل مديرية المرور، حول أهمية مسارعة مالك رخصة القيادة، بالمملكة العربية السعودية، في تجديد لك الرخصة في غضون، ستين يوماً منذ تاريخ الانتهاء، وإن تأخر عن ذلك يقع عليه غرامة التأخير، لذا على كل من مالكي السيارات، ومن يمتهن السواقة في المملكة، والالتزام التام بتجديد الرخصة الخاصة بالقيادة، بما يتحدد لذلك من مواعيد، وقد تحددت قيمة غرامة التأخير بقيمة مائة ريال سعودي بتم فرضها عن كل عام يتم به التأخير عن التجديد، وإذا قام صاحب السيارة بالقيادة برخصة منتهية يفرض عليه في تلك الحالة غرامة تبلغ قيمتها ما يتراوح بين ثلاثمائة ريال سعودي، وحتى خمسمائة عن كل عام من الأعوام التي يتم بها التأخير عن التجديد.

والجدير بالذكر أن وزارة الداخلية أوضحت انه في حالة عدم تجديد الرخصة لمدة 3 سنوات، تسقط الرخصة وتصبح لاغية وعلي صاحبها استخراج رخصة جديدة .