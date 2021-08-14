نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجوازات السعودية تعلن عن الغرامة المحددة لتأخير تجديد هوية المقيم في المقال التالي

عمر شويل - جدة قيمة الغرامة المحددة لتأخير تجديد هوية المقيم، تعلن وزارة الداخلية عبر المدرية العامة للجوازات عن قيمة الغرامة المفروضة علي المقيم في حال تأخرة عن تجديد الهوية، فقد يتعرض المقيم صاحب الهوية للعقوبات إذا لم يقم بتجديدها بعد 3 أيام من انتهاءها، كما أن المدرية العامة للجوزات أشارت أنه يمكن للمقيم الاستعلام عن مدة صلاحية الهوية عبر موقع أبشر الإلكتروني، و ذلك دون الحاجة للخروج من المنازل في ظل الظروف العصيبة التي يمر بها العالم عامة و المملكة السعودية خاصة في مواجهة جائحة كورونا، وضرورة توفير الحماية والدعم الصحي للمواطنين والمقيمين في المملكة، وقد يأتي هذا متماشيا مع الخطة الاستراتيجية الموضوعة لتحقيق رؤية المملكة 2030، ويمكن التعرف علي خطوات الاستعلام عن صلاحية هوية مقيم و طريقة تجديد الإقامة في السعودية 2021.

قيمة الغرامة لتأخير تجديد هوية المقيم

أوضحت مدرية الجوازات السعودية أن في حال عدم تجديد الهوية للمقيم خلال ثلاثة أيام من تاريخ انتهاءها، يتوجب عليه سداد قيمة الغرامة المذكورة، وتكون كالتالي :

في حالة تأخر المقيم عن تجديد الهوية للمرة الأولي يتوجب علية دفع غرامة بقيمة 500 ريال سعودي . إذا تأخر المقيم للمرة الثانية في تجديد الهوية عن معادها المحدد عليه بدفع غرامة مالية بقدر 1000 ريال سعودي . و أخيرا إذا تكرر عدم التجديد للمرة الثالثة يتعرض المقيم للعقوبة بالأبعاد .

شروط تصاريح السفر الاستثنائية للموظفين السعوديين

وضعت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية عبر مدرية الجوزات مجموعة من الشروط للحصول علي تصريح السفر للفئات الاستثنائية لموظفي الحكومة المدنيين والعسكريين و أصحاب المهام الرسمية، ومن هذة الشروط :

أن تكون هناك صعوبة في تأدية المهمة الرسمية المكلف بها عن بعد . أن تكون المهمة لا يمكن تأجيل الموعد المحدد لها . يتوجب أن تصير المشاركة في نطاق محدود .

طريقة تفعيل هوية مقيم الرقمية عبر ابشر أفراد

كيفية تفعيل الهوية الرقمية للمواطن والمقيم ؟، تساؤل لم تدع الأحوال المدينة مساحة للمستخدم البحث عن إجابة، حيث سرعان ما نشرت عبر حساباتها الرسمية شرح مرئي مبسطـ لطريقة لتفعيل وتصدير نسخة إلى الهاتف الجوال، باتباع الأتي:

أن يقوم المقيم بتسجيل دخول ابشر أفراد. ادخل على بوابة خدماتي. قم بالنقر علي أيقونة تحميل الهوية الرقمية. عليك اختيار تنزيل الهوية الرقمية. أن يقوم المقيم متابعة مراجعة البيانات الخاصة بالبطاقة من أجل التأكد منها. توجهه إلى تحميل الهوية الرقمية الموجود أسفل صفحة التأكيد.

المستندات المطلوبة للحصول علي تصريح السفر

هناك بعد المستندات الواجب أرفاقها لاستخراج تصريح السفر، وتكون كالاتي :

ويتوجب علي مستخرج التصريح تقديم خطاب من المسؤول الأول لجهة العمل . كما انه مطلوب تحديد أسماء الموظفين المكلفين و تحديد المهمة ومكان المهمة ومدتها . و أخيرا قم بإرسال الأوراق المطلوبة عبر منصة أبشر الإلكترونية .

تسليم هوية مقيم عبر البريد من خلال بوابة مقيم

أعلنت الجوازات السعودية أنه عبر بوابة مقيم ستصل هوية مقيم من خلال خدمة توصيل الوثائق عند إكمال إجراءات الإصدار أو التجديد، وقد ذكر الحساب الرسمي للمدرية الجوزات السعودية علي موقع “توتير” أنه سعيا منها لتوفير الوقت والجهد لعملاءها أتاحت أمكانية توصيل هوية المقيم بشكل الكتروني عن طريق بوابة مقيم .

النسخة الرقمية من هوية مقيم

أطلقت المديرية العامة للجوازات هوية مقيم الرقمية تحت إشراف وزارة الداخلية في تطبيق «أبشر أفراد»، إذ وفرت عبرهُ نسخة رقمية من «هوية مقيم»، وقابلة لاستعراضها في أي وقت ومن دون الحاجة للاتصال بالإنترنت بعد تحميلها في أول مرة، كما ستكون كافية لاستخدامها في إجراءات الإثبات لدى أي جهة أمنية في حال عدم حمل الأصل المطبوع من الهوية. ويستفيد من الخدمة جميع مقيمي المملكة غير السعوديين، أصحاب الإقامة السارية الصلاحية.

البيانات المطلوبة لتجديد بطاقة هوية المقيم

تتطلب عملية التجديد للهوية الخاصة بالإقامة في المملكة العربية السعودية تقديم مجموعة من المعلومات والبيانات الخاصة بالمقيم، ومن أهمها اسم الشخص وصورته ورقم الهوية وتاريخ الميلاد والجنسية، وكما يجب إضافة البيانات الخاصة بالمهنة الذي يعمل بها المقيم، والتي تتمثل في هنالك بيانات خاصة بالوظيفة العمل للمقيم يجب تقديمها، ومن أهمها اسم صاحب العمل أو اسم الشركة أو المؤسسة التي يعمل فيها، حيث تترك وزارة الداخلية فترة سماح تبدأ بشهر في حال أن كان هناك عذر مقبول للتأخير.

وفي نهاية مقالنا نكون قد سردنا اهم ما أوضحته مدرية الجوازات بخصوص الغرامة المفروضة لتأخير تجديد هوية المقيم، وشروط الحصول علي تصريح السفر للفئات الاستثنائية .