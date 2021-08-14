كيفية التسجيل في الخدمة الذاتية لنظام فارس 1442

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عمر شويل - جدة كيفية التسجيل في الخدمة الذاتية لنظام فارس التي أصدرته وزارة التعليم السعودي، وتقوم وزارة التعليم في المملكة السعودية بتقديم هذة الخدمة بهدف إيجاد حلقة وصل بين كل من المعلمين والوزارة، حيث أن نظام فارس يقدم خدماته لجميع المعلمين والمعلمات و الإداريين في التربية و التعليم في السعودية، وهو أحد الخدمات الذاتية التى تعمل به الوزارة التعليم، ويكون نظام فارس عبارة عن نظام آلي إلكتروني يتواجد به عدد من الخدمات التي تمكن المعلمين من الحصول عليها إلكترونياً وبشكل مباشر، ومن ضمن الخدمات التى يقدمها نظام فارس كشف الراتب، طلبات الإجازات، بلاغ مباشرة بعد إجازة، طلب البدلات، طلب تمديد إجازة، طلب قطع إجازة، طلب تعديل مدة إجازة، طلب تمديد مدة إجازة، طلب تقاعد.

كيفية التسجيل في الخدمة الذاتية لنظام فارس

وضعت وزارة التربية والتعليم مجموعة من الخطوات التى تمكن المعلمين من تسجيل الدخول على نظام فارس الواجب اتباعها، ومن ضمن هذة الخطوات ما يلي :

أن يقوم المستفيد بالدخول إلى نظام فارس الخدمة الذاتية . قم بكتابة البيانات المطلوبة بكل دقة كالاسم وكلمة المرور . عليك بالنقر علي تسجيل الدخول . اختر من ضمن الاختيارات الظاهرة لك ما ترغب فيه من النظام التعليمي التابع للوزارة .

ضوابط فتح بطاقة الترقية للوظائف الإدارية عبر نظام فارس

وجاءت الضوابط التي كشفتها وزارة التعليم كالتالي:

تحديث بيانات المستحقين للترقية عبر منصة البيانات الوظيفية بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. إضافة المؤهلات والدورات التدريبية مكتملة البيانات وتاريخ الحصول عليها في (صلاحية بياناتي) بالخدمة الذاتية لنظام فارس. مع العلم بأنَّ الدورات المنجزة في معهد الإدارة ستظهر في بطاقة الترقية بشكل مباشر. القيام بالتأكّد من وجود أداء وظيفي بنظام فارس ليتمكن الموظفين والموظفات من الدخول على بطاقة الترقية وإتمام عملية التقديم. سوف يتم فتح بطاقة الترقية لمستحقيها بتاريخ 25/8/1442هـ حتى تاريخ المفاضلة الحالية في 16/10/1442 هـ وفقًا لمعايير المفاضلة للترقية والعناصر المرجحة المعتمدة بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية. إجراءات المقابلات الشخصية لمستحقي المراتب التالية (11-12-13) من قبل اللجنة المكلفة وعمل الإجراءات اللازمة فيها.

أهم خدمات نظام الخدمة الذاتية الجديد

يطرح نظام فارس الخدمة الذاتية مجموعة من الخدمات المتميزة للمعلمين والإداريين العاملين في وزارة التربية والتعليم بالسعودية، ومن أهم هذة الخدمات الأتي :

يستطيع كل من المعلم أو الإداري معرفة العلاوة السنوية . يمكن للمستفيدين تقديم طلبات النقل من مكان إلى آخر داخل وزارة التربية والتعليم . يمكن من خلال نظام فارس الاستعلام عن الراتب إلكترونيا . يتيح نظام فارس أيضا إمكانية الحصول على إجازة أو تمديدها أو قطعها. يسمح نظام فارس الإبلاغ عن غياب الموظفين . يسمح طلب بدل لموظف .

نظام فارس تعريف بالراتب

نظام فارس تعريف بالراتب أطلقتها وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية وذلك عن طريق رابط نظام فارس الجديد، حيث يمكن التعريف بالراتب إلكترونيًا، ومتاح للمعلم التسجيل في نظام فارس لرؤية كشف الراتب وطباعة كشف الراتب من خلال نظام فارس الرابط الجديد عن طريق الأنترنت دون الحاجة إلى المديرية التعليمية التابع له.

تعديل بياناتي في نظام فارس

تعديل بياناتي في نظام فارس، من الأمور التي يبحث عنها الكثير، من المعلمين والمعلمات حول المملكة، في الخطوات التالية سنوضح طريقة تعديل، البيانات في نظام فارس ليتمكن منسوبي وزارة التعليم، من المعلمين والمعلمات من تعديل بياناتهم في نظام فارس، لتعديل بيانات نظام فارس اتبع الخطوات التالية:

الدخول إلي موقع نظام فارس. سينقلك المتصفح للصفحة الرئيسية لنظام فارس. ثم قم بكتابة اسم المستخدم. قم بكتابة كلمة المرور. ثم قم بالنقر على أيقونة تسجيل الدخول. ستظهر لك واجهة جديد، اختر (خدمة صلاحية بياناتي). قم بالنقر على (تحديد بياناتي الشخصية). ثم انقر على خيار (إضافة). قم بعد ذلك بإضافة رقم الجوال والمدينة التي تسكن بها. عليك إضافة البريد الإلكتروني. ثم انقر على (انتقال) ثم اختر (اختيار). انقر بعد ذلك على (خيار تطبيق). ثم انقر على (التالي) لتقوم بتعديل بياناتك في نظام فارس.

ما هي الإجازة الاستثنائية من نظام فارس

الإجازة الاستثنائية هي أحد أنواع الإجازات المقدمة من وزارة التعليم السعودي من خلال نظام فارس، ويحصل عليها الموظف أو المعلم وقت احتياجاها وتكون لمدة 12 شهر بدون مرتب، ويشترط للحصول علي هذه الإجازة أن يكون مر على عملة في المنشئة التعليمية مدة لا تقل عن 5 سنوات، وتم وضع حالة خاصة للسيدة الموظفة إذا كانت مسافرة أو مهاجرة مع زوجها أو مع ولى أمرها لمزاولة عمله أو لإكمال دراسته، فيسمح لها بالحصول على إجازة استثنائية بدون مرتب لمدة تصل إلى حوالي 10 سنوات، وتكون الإجازة منفصلة أو متصلة على حسب ظروف إقامتها في الدول المسافرة لها.