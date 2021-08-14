كيفية تمديد صلاحية التأشيرة المنتهية مجاناً من خارج المملكة بالشروط والخطوات 2021

تمديد صلاحية تأشيرة الزيارة المنتهية لمن خارج السعودية أصبح أسهل ما يمكن بعد قرار المملكة العربية السعودية الإنساني بالتيسير على الوافدين والسماح لهم بعمل التمديد والتجديد آلياً وفق ما تم الإعلان عنه على حاب وزارة الخارجية السعودية على تويتر حيث كد البيان إن اصبح متاح لزوار المملكة من الخارج تمديد صلاحية التأشيرة التي لم يتم الاستفادة منها بسبب إغلاق منافذ الدخول للملكة في ظل جائحة كورنا ولكن هناك شروط وخطوات لتمديد صلاحية التأشير لمن هم خارج المملكة يجب اتباعها وسنذكرها في السطور التالية.

كيفية تمديد صلاحية تأشيرة الزيارة إلكترونياً بالخطوات

في البداية أول الخطوات هي بالدخول إلى رابط منصة خدمة التأشيرات الإلكترونية.

ثم اختيار خدمة ” تمديد صلاحية التأشيرة” وبعد ذلك يتم إدخال البيانات التالي: رقم التأشيرة. ثم رقم جواز السفر الخاص بصحاب التأشيرة ويجب أن يكون سارى وغير منتهى. اختيار جنسية صاحب التأشيرة. أيضاً يجب إدخال البريد الإلكتروني وكتابة رمز التحقق المرئي في الصورة.

ثم بعد الانتهاء من إدخال البيانات والتأكد من صحتها يتم النقر على خيار ” تمديد”.

وبتلك الخطوات السهلة يتم الانتهاء من تجديد الصلاحية لتأشيرة الزيارة إلكترونياً وتستمر صلاحية التأشيرة حتى نهاية شهر 9 القادم.

شروط تمديد صلاحية تأشيرة الزيارة التي لم تستخدم والمنتهية لمن هم خارج السعودية

وفق إعلان وزارة الخارجية أن رسوم تمديد صلاحية تأشيرة الزيارة تم إلغاؤها وأصبح التمديد للتأشيرة مجاني دون دفع أي رسوم.

أيضاً تمديد صلاحية التأشيرة للمنتهية فقط ولم يتم الاستفادة منها بسبب قرار منع السفر إلى المملكة.

آخر موعد تمديد تأشيرة الزيارة سيكون يوم 30 سبتمبر 2021.

رابط منصة خدمة التأشيرات الإلكترونية إنجاز

بعد قرار وزارة الخارجية لمملكة الإنسانية بالسماح للوافدين الذين لم يستفيدوا من تأشيرة الزيارة وانتهائها فى الفترة العصيبة التي واكبت جائحة كورونا واضطرت المملكة في منع السفر إليها من العديد من دول العالم وإغلاق المنافذ الجوية والبرية والبحرية للسيطرة على فيروس كورونا مما أدي إلى انتهاء صلاحية تأشيرة العديد من الوافدين ولم يستفيدوا من تلك التأشيرات فقامت الخارجية السعودية بالسماح لتلك الفئة بتمديد صلاحية التأشيرة المنتهية إلكترونياً من خلال منصة خدمة التأشيرات الإلكترونية إنجاز .