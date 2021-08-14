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عمر شويل - جدة طريقة تسجيل وكالة إلكترونية عبر ناجز وشروطها ، فيما مضى كان المواطن السعودي يذهب لزيارة المراكز التابعة لوزارة العدل عند الحاجة لإصدار وكالة لآخرين ، ولكن في الوقت الحالي أصدرت وزارة العدل السعودي تسهيلًا على المواطنين لتوفير الوقت والجهد ومن هذه الخدمات خدمة إصدار وكالة إلكترونية ، ويعتبر من مميزاتها أنها تتيح إمكانيّة إصدار الوكالات بمختلف أنواعها ، بالإضافة لإمكانيّة إضافة جميع العبارات التي توضّح الحدود والقيود اللازمة للوكيل ، ويتم اعتمادها دون الحاجة للذهاب إلي وزارة العدل ، بالإضافة لإشعار كافة الأطراف المتعلقة بها عند إتمام إصدارها ، وسنتعرف من خلال مقالنا عن طريقة تسجيل وكالة إلكترونية عبر ناجز كالاتي.

طريقة تسجيل وكالة إلكترونية عبر ناجز وشروطها

تمكن هذه الخدمة من خدمة تسجيل وكالة إلكترونية ، وتسجيل البيانات بشكل إلكتروني ، وخطوات تسجيل وكالة عبر بوابة ناجز كالآتي :

تسجيل الدخول إلى بوابة ناجز .

يتم اختيار نوع الوكالة التي تريدها.

إدخال البيانات الخاصة بالموكل ، أو بيانات الموكلين .

يتم إدخال كل ما يتعلق بالوكالة من نص ، وبنود، و تاريخ انتهائها .

الضغط على تقديم الطلب .

احصل على رقم الطلب .

القيام بزيارة وزارة العدل برقم الطلب الخاص بتسجيل الوكالة لإتمام إصدارها .

شروط إصدار وكالة إلكترونيه عبر ناجز

طريقة عمل وكالة إلكترونية عبر ناجز لابد وان تعلم أن لها متطلبات وضوابط وهي كالآتي :

أن يكون المستفيد من إصدار وكالة له وكالة سابقة بالفعل .

لابد ألا يزيد عدد الموكلين عن فرد واحد .

لا يمكن أن تتجاوز مدة الوكالة عام واحد فقط .

انه لا يمكن زيارة المحكمة لإصدار وكالة إلكترونيه ، فبمجرد تقديم الطلب عبر ناجز يتم إصدارها والعمل بها .

أنواع الوكالات الإلكترونية

تتيح البوابة الإلكترونية لوزارة العدل إصدار وكالة إلكترونية من الأنواع التالية :

وكالة الضمان الاجتماعي.

المؤسسات والتراخيص.

وكالة السيارات والجمارك.

المحاكم والنكاح.

وكالة البنوك والرواتب.

الإدارات الحكومية.

وكالة العقارات والمنح.

السجلات والبلديات.

وكالة الوزارات والمؤسسات الحكومية.

الإجراءات الخاصة بالعمالة.

صناديق التنمية وبنك التنمية الاجتماعية .

وكالة تجارية .

طريقة الاستعلام عن وكالة إلكترونيا عبر ناجز

بعد التعرف على طريقة إصدار وكالة إلكترونية عبر ناجز ، يمكنك الاستعلام بطريقة سهلة عن وكالة إلكترونية ناجز بعد استيفاء البيانات من التاريخ الذي اصدر فيه الوكالة ، والجهة التي أصدرت منه الوكالة ، ورقم الوكالة والهوية الوطنية .

خطوات الاستعلام عن وكالة إلكترونية عبر منصة ناجز الإلكترونية

الدخول إلي بوابة ناجز الإلكترونية .

اختر الوكالات والاقرارات من الخدمات الإلكترونية .

الضغط على التحقق من إصدار وكالة إلكترونية.

قم بإدخال البيانات المطلوبة منك .

يمكنك بعد هذه الخطوات الاستعلام عن وكالة إلكترونية بكل سهولة .