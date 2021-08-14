تمويل فوري لجميع المواطنين يصل الي 50 ريال بدون كفيل

تمويل شخصي من بنك الرياض بالمملكة العربية السعودية، لموظفين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، والقطاع العسكري، ويتميز التمويل أنه متوافق مع الشريعة الاسلامية، بشروط سهلة وميسرة وهامش ربح تنافسي، وعلي الراغبين في الحصول علي التمويل الدخول علي الموقع الرسمي لبنك الرياض، ومعرفة الشروط واستكمال البيانات الشخصية ومتابعة الخطوات،، ثم إرسال الطلب وفي حال نوافر الشروط يتم الموافقة فورية، وسوف تصل رسالة للعميل علي الهاتف لزيارة أقرب فرع من فروع البنك، ويأخذ معه الاوراق والمستندات المطلوبة.

شروط الحصول علي التمويل المقدم من بنك الرياض لعمال القطاع الحكومي

يقدم بنك الرياض بالمملكة العربية السعودية تمويل شخصي، وهذا التمويل متوفر لعمال القطاع الحكومي، والقطاع الخاص، والقطاع العسكري، وموظفين الشركات الكبيرة، ولكن هناك عدة شروط وضعها بنك الرياض لكي يتم الحصول علي التمويل والشروط كالتالي.

عمر العميل لا يقل عن 18 عام، حتي يتم الموافقة علي التمويل. الراتب الشهري للمتقدم لا يفل عن 3000 ريال سعودي، حتي يتم الموافقة علي التمويل. تمويل بنك الرياض لا يشترط مدة الخدمة لعمال القطاع الحكومي. لا بد أن يقوم المتقدم بإيداع الراتب لدي بنك الرياض، من خلال النظام السريع.

شروط الحصول علي تمويل شخصي لموظفين القطاع الخاص من بنك الرياض

يجب توافر الشروط التي وضعها بنك الرياض حتي يتم الموافقة علي الحصول علي تمويل شخصي من بنك الرياض، والشروط كالتالي.

يشترط أن يكون عمر المتقدم لتمويل بنك الرياض لا يقل عن 18 عام. الدخل الشهري للمتقدم لا يقل عن 5000 ريال سعودي. لا تقل مدة الخدمة عن 3 شهور للموظفين الذين تبدأ رواتبهم الشهرية من 5000 ريال الي 7999 ريال، أم الموظفين الذين تبدأ رواتبهم الشهرية من 8000 ريال فأن مدة الخدمة تكون شهر واحد. تقديم خطاب بالموافقة علي تحويل الراتب علي بنك الرياض. لا بد من إيداع الراتب الشهري لدي بنك الرياض من خلال النظام السريع.

مميزات تمويل بنك الرياض لموظفين القطاع الحكومي والخاص