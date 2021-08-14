على كيف كيفك احصل على سيارة ميتسوبيشي من بنك الراجحي بدون رسوم إدارية وتسهيلات أخرى

يمكنك الحصول على عرض بنك الراجحي على سيارات ميتسوبيشي. بمجموعة من التسهيلات الرائعة. بدون أي رسوم إدارية أو أي دفعة أولى. بالتنسيق مع شركة العيساني ميتسوبيش. وهناك نوعين من التمويل. النوع الأول هو نوع التأجير بتحويل الراتب. ونوع آخر بدون تحويل الراتب، وإليكم إلى التفاصيل.

تقسيط سيارة ميتسوبيشي الراجحي وشركة العيساني بتحويل راتب

اكتنز الفرصة يمكنك الآن الحصول على عروض ميتسوبيشي بدون رسوم إدارية. أو رسوم دفعة أولى. من خلال نظام تأجير السيارات بتحويل الراتب. وستحصل على قسط شهري منخفض والدفعة الأخيرة حتى أربعين بالمائة. وكذلك مدة التقسيط على ستين شهر. وبالنسبة لمعدل النسبة السنوي فهو يشمل التأمين، ويبدأ من 7.19 بالمائة.

مثال 1 : تأجير بتحويل راتب

نوع التمويل مبلغ التمويل مدة التأجير معدل النسبة السنوي القسط الشهري دفعة التملك سيارة 75,000 ريال 5 سنوات 7.19% 1,064 ريال 30,000 ريال

احصل على تقسيط ميتسوبيشي راجحي العيساني بدون تحويل الراتب وإليك الشروط

وننتقل الآن إلى حصولك على عروض أي نوع سيارة ميتسوبيشي وذلك بدون تحويل الراتب وستحصل على جميع المميزات. والتي تشمل دفعتك الأولى والتي تبدأ من خمسة بالمائة. كذلك لن تحتاج لسداد أي رسوم إدارية. كذلك القسط الشهري منخفض للغاية. والدفعة الأخيرة حتى ثلاثين بالمائة. ومدة التقسيط ستين شهر. وبخصوص المعدل الخاصة بنسبة كل عام فهي تشمل تأمين باديء من 18.68 بالمائة.

مثال2 : تأجير بدون تحويل راتب

نوع التمويل مبلغ التمويل الدفعة الاولى مدة التأجير معدل النسبة السنوي القسط الشهري دفعة التملك سيارة 75,000 ريال 3,750 ريال 5 سنوات 8.68% 1,153 ريال 22,500 ريال

مثال 3 : تأجير بسعر سيارة مختلف

نوع التمويل مبلغ التمويل مدة التأجير معدل النسبة السنوي القسط الشهري دفعة التملك سيارة 90,000 ريال 5 سنوات 7.19% 1,277 ريال 36,000 ريال

كيف تقدم على عروض ميتسوبيشي الراجحي العيساني شهر اغسطس ؟

لا تتردد يمكنك أن تتواصل مع بنك الراجحي على الرقم التالي: 08001241222 أو تزور الفرع الأقرب لك من فروع مصرف الراجحي. أو حتى يمكنك أن تزور أي معرض من معارض العيسائي ميتسوبيشي. وتطبق الشروط والأحكام على العملية. ويسري العرض حتى يوم 3 سبتمبر 2021 أو حتى نفاذ الكمية أيهما أسبق. والبنك خاضع لرقابة والإشارف للبنك المركزي السعودي.