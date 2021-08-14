تمويل للمواطنين بالمملكة السعودية والمقيمين يصل إلي 500 ألف

تمويل مصرف الراجحي بالمملكة العربية السعودية مقدم للسعودين والمقيمين داخل المملكة، فقد يبدأ تمويل من 5000 ريال سعودي كحد ادني ويصل إلي 500 ألف ريال سعودي كحد اقصي وبدون كفيل، فقد يعرف مصرف الراجحي انه يقوم بتقديم افضل التمويلات الشخصية، فقد قام مصرف الراجحي بتحديد بعض الشروط التي لا بد ممن توفيرها عند التقديم علي التمويل الشخصي والتي سوف نوضحها خلال الفقرات التالية يمكن لجميع الزوار الاطلاع علي مقالنا.

شروط الحصول علي التمويل المقدم من بنك الراجحي السعودي

يقدم بنك الراجحي السعودي العديد من القروض التي يحتجها المواطنين بالمملكة العربية السعودية وبمختلف أنوعها، فقد يبحث الكثير من المواطنين عن افضل القروض التي تقدم وبشروط ميسرة ومتساهلة، كما أن بنك الراجحي يقدم جميع القروض التي يبحث عنها المواطنون من حيث قروض السيارات وبأسعار مميزة وبفترة سداد متساهله، كما انه يقدم أيضا تمويل العقارة وبفترة سداد تصل إلى 30 عام وبأفضل قيمة مالية، والتي سوف نوضحه كالتالي افضل تمويل شخصي مقدم من مصرف الراجحي يبدأ من 5000 ريال سعودي وبشروط ميسرة.

عند التقديم علي التمويل الشخصي من مصرف الراجحي لا بد أن يكون الشخص المتقدم لا يقل عمره عن 25 عام. إذا تعدي العميل المتقدم عمره عن 70 عام لم يتم الموافقة علي التمويل الشخصي لديه. الراتب الشهري يجب أن لا يقل عن 2000 ريال سعودي وذلك من اجل الموافقة علي التمويل الشخصي من مصرف الراجحي السعودي. لا بد من تقديم خطاب تعريفي بالراتب الشهري.

مزايا التمويل الشخصي المقدم من مصرف الراجحي السعودي

من المعروف أن بنك الراجحي بالمملكة العربية السعودية يقدم افضل التمويلات الشخصي بجميع المبالغ التي يبحث عنها المواطنون والتي سوف نوضحها كالتالي: