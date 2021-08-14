طلب إعانة مالية للبحث عن عمل تصل إلى 2000 ريال سعودي

طلب إعانة مالية للبحث عن عمل بالمملكة العربية السعودية حيث توفر المملكة العربية السعودية برنامج يطلق عليه برنامج إعانة البحث عن عمل حيث يوفر البرنامج المساعدة والدعم للمواطنين السعوديين الذين يرغبون في الحصول على فرصة عمل بالمملكة العربية السعودية ويختص البرنامج بالباحثين عن العمل من فئات المواطنين الداخلين لسوق العمل خلال أول عامين من الإنتهاء من التدريب وأيضاً التعليم وأيضاً يختص الفئات المنقطعة عن سوق العمل لأكثر من عامين.

طلب إعانة البحث عن عمل بالمملكة العربية السعودية

برنامج إعانة البحث عن عمل بالمملكة العربية السعودية متوفر من أجل مساعدة المواطن السعودي بالمملكة ولكن هناك شروط محددة يجب توافرها من أجل الحصول على إعانة البحث عن عمل بالسعودية وتتمثل تلك الشروط في الآتي:

لابد ان يكون المتقدم سعودي الجنسية فلا يحق لغير السعودي.

يشترط أن يكون المواطن السعودي المتقدم يعيش في المملكة العربية السعودية بشكل دائم.

لابد أن يكون المواطن السعودي المتقدم جاد في البحث عن العمل.

يشترط أن المواطن السعودي المتقدم لطلب إعانة البحث عن عمل قادر على العمل.

لا يحق للمواطن السعودي الذى يصرف له معاش تقاعدي طلب الإعانة.

20 عام هو الحد الأدنى لعمر المواطن السعودي المتقدم بطلب الحصول على إعانة البحث عن عمل.

40 عام هو الحد الأقصى لعمر المواطن السعودي المتقدم لطلب إعانة البحث عن عمل بالمملكة العربية السعودية.

لا يحق للعاملين بالقطاع الحكومي وأيضاً العاملين بالقطاع الخاص طلب إعانة البحث عن عمل.

يشترط أيضاً ألا يكون يصرف له أى معاش من الضمان الإجتماعي.

كذلك يشترط ألا يكون له أى نشاط تجاري.

لابد أيضاً الا يكون تم الحصول على إعانة البحث عن عمل قبل ذلك التقديم.

قيمة إعانة البحث عن عمل بالمملكة العربية السعودية

يتم صرف إعانة البحث عن عمل بالمملكة العربية السعودية خلال 15 شهر مقسمة كما يلي:

يتم صرف 2000 ريال سعودي لفترة 4 أشهر.

ثم يتم صرف 1500 ريال سعودي لفترة 4 أشهر.

ثم 1000 ريال سعودي لفترة 4 أشهر.

واخيراً 750 ريال سعودي لفترة 3 أشهر.

رابط التقديم على إعانة البحث عن عمل

يستطيع المواطن السعودي المطابق مع شروط الحصول على إعانة البحث عن عمل بالمملكة العربية السعودية من خلال الدخول على رابط بوابة الوطنية للعمل طاقات بالمملكة العربية السعودية.