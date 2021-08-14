نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد الفصل الدراسي الأول 1443 و كم عدد حصص المواد للمرحلة الابتدائية في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد الفصل الدراسي الأول الآن أصبح من أهم المعلومات للكثير، من طلاب وطالبات المملكة العربية السعودية، معرفة أيضا عدد عدد حصص المواد للمرحلة الابتدائية والمتوسطة، وقد تقرر بشكل رسمي الدراسة، بشكل حضوري وبخلاف، ما كان عليه في العام الماضي، والذي كان عن بعد بسبب تفشي وباء كوفيد 19، وكما أوضحت وزارة التعليم السعودي، انه تم تحديد عدد 15 حصة، سوف تكون للنشاط الأسبوعي الترفيهي والتنموي، وكما أن هناك العديد من الأنشطة التي ستكون متواجدة طوال الفصول الدراسية الثلاثة، وتهدف الوزارة من خلالها إلى إثراء الطلب وتوصيل أكبر كم معلوماتي لهم، كما أعلن عن موعد فتح المدارس في السعودية 1443 و أهم قرارات وزير التعليم السعودي.

موعد الفصل الدراسي الأول 1443 في السعودية

حددت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية، كافة مواعيد عودة المدارس بعد كورونا، وأكدت الوزارة بأن هذه المواعيد، سيتم العمل بها في كافة مدارس المملكة ولكافة المراحل، حيث تقرر بدأ الفصل الدراسي الأول، للعام الجديد في المملكة، منذ يوم الأحد الواحد والعشرون من شهر محرم/1443هـ، وذلك ما سيوافق لتاريخ التاسع والعشرون من شهر أغسطس2021م، وسوف يستمر حتى يوم الخامس العشرون من شهر ربيع الثاني1443هـ، والموافق لتاريخ الخامس والعشرون من شهر نوفمير2021م.

كم عدد حصص المواد للمرحلة الابتدائية 1443

اعتمدت وزارة التعليم السعودين بشكل رسمي عدد حصص المواد الدراسية للعام 1443هـ، وقالت الوزارة عبر بيان رسمي تم نشره على موقعها الرسمي ، وجاء كالتالي:

بأن العام الدراسي الجديد سوف يتضمن ثلاثة فصول. ثم ذلك سيكون بخلاف السنوات الماضية، والتي كانت تعتمد فصلين دراسيين فقط. حددت الوزارة بأن عدد حصص المواد للمرحلة الابتدائية، سيكون 198 حصة دراسية. سيتم توزيعها على الأسابيع الدراسية وفي كافة المواد المقررة عليهم.

عدد حصص المواد للمرحلة المتوسطة 1443

قررت وزارة التعليم في المملكة، بأنه سوف يكون، عدد حصص المواد للمرحلة المتوسطة 1443هــ، علي النحو التالي:

سيتم العمل بالمواد للمرحلة الدراسية المتوسطة 1443 الأسبوعية هو 105 حصص. ثم سيتم توزيعها على مواد الفصل الدراسي للعام 1443. سيكون هناك حصص للنشاط، وعدد عشرة حصص للتعليم الإلكتروني. ثم تقرر إضافة مادة التفكير الناقد، وهي ما سيتم تدريسها للطلاب، بمعدل حصتين في كل أسبوع، للصف الثالث المتوسط تحديداً.

والجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية، صرحت بأن هذا التعديل قد شمل كافة مدارس السعودية، وذلك ما سيتم تطبيقه في الفصول الثلاثة.