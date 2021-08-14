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عمر شويل - جدة تعتبر الإجازات بأنواعها المختلفة من أهم حقوق العاملين في كافة القطاعات، والتي يعتبر من أهمها أيام الإجازة المرضية خاصة و أن قانون العمل السعودي قد كفل هذه الإجازة، ولهذا يكثر البحث دائما عن طريقة تقديم إجازة مرضية، وعن كيفية طباعتها الكترونيا عبر منصة صحة والتي أتاحتها وزارة الصحة السعودية، ويمكن للعاملين الاستفادة منها بالكثير من الخدمات ومنها على سبيل المثال: الاستعلام عن تقارير الاجازات المرضية، ومنها أيضا يتم تقديم إجازة مرضية، ويمكن للمستفيد أيضا القيام بطباعة الاجازة المرضية، وهل تم الموافقة أو رفض الإجازة وغيرها من الخدمات الهامة التي يحتاج إليها المواطنين والمقيمين على حد سواء ويمكن اليوم القيام بها بكل سهولة عبر الموقع الرسمي لمنصة صحة الإلكتروني.

متى يمكن للعامل الحصول على إجازة مرضية وكيفية طباعتها وتقديمها

شملت اللوائح الخاصة بالإجازات التي أقرها قانون العمل السعودي، حق العامل في القيام بإجازة عند مرضه، والتي تصل مدتها إلى 120 يوما سواء متفرقة أو مجتمعه معا على أن يكون حسابها منذ تاريخ الموافقة على أول إجازة مرضية، مع العلم بأن أيام الإجازة المرضية ليست تراكمية خلال العام الواحد، حيث كما أشرنا يكون احتسابها منذ لحظة أخذ أول إجازة مرضية، حتى انتهاء 120 يوم .

هل يتم خصم أيام الإجازة المرضية من قيمة الراتب؟

لم يتعامل قانون العمل السعودي مع أيام الإجازة المرضية و اليت يبلغ عددها حتى 120 يوم، بنفس الطريقة فلم يسمح أن تكون جميعها براتب أو أن تكون جميعها بجزء من الراتب أو بدون، و لكن عمل القانون على أن معاملتها بالشكل التالي :

في الثلاثين يوما الأولى من الإجازة يتم احتسابها براتب كامل.

خلال الستين يوما التالية، تكون الإجازة بـ 3\4 من الأجر، وهو ما يعادل قيمة 75% من الراتب.

أما عن الثلاثين يوما الباقية من أيام الإجازة فإنها تكون بدون راتب نهائيا.

هل يمكن وصل الإجازة المرضية مع الإجازة السنوية ؟

نعم يمكن للموظف أن يعمل على وصل الإجازة السنوية مع الإجازة المرضية، أما في حالة قيام الموظف بالإجازة المرضية خلال قيامه بالإجازة السنوية، فإنه يتم على الفور وقف احتساب الإجازة السنوية و يتم استئنافها مرة أخرى بعد انتهاء أيام الإجازة المرضية التي تم منحها الى العامل.

هل يتم احتساب العطل الأسبوعية من الإجازة المرضية ؟

نعم يتم احتساب أيام العطل الأسبوعية التي تقع خلال الإجازة المرضية من ضمن رصيدها ، كما يجب العلم أنه لا يتم تعويض العامل بدلا من تلك الأيام.

هل يمكن فصل الموظف خلال الإجازة المرضية ؟

عمل قانون العمل السعودي على حماية العامل، حيث نصت المادة رقم 117 على إنه لا يجوز أن يقوم صاحب العمل بإنهاء خدمات الموظف في خلال إجازته المرضية، ويمكن لصاحب العمل أن يقوم بفسخ العقد في حالة واحدة فقط، و هي بعد انتهاء المدة القانونية التي سمح بها القانون والتي تصل حتى 120 يوما.

ما هي الحالات التي يتم يمكن للموظف القيام فيها بالإجازة المرضية ؟

و إليكم الحالات التي يتم السماح فيها للموظف القيام بإجازة مرضية فيها، وهي كل الحالات الصحية التي تتطلب راحة أو تطلب تدخل طبيا، ومنها على سبيل المثال:

العمليات الجراحية بأنواعها

الوعكة الصحية

عمليات التجميل

عمليات الأسنان .

يجب العلم بأن الموظف يجب عليه تقديم جميع التقارير الطبية التي تؤكد حاجته لأخذ أيام إجازة مرضية، ويقوم بتسليمها إلى الجهة المختصة في محل عمله و على صاحب العمل الموافقة مباشرة على أيام الإجازة .

هل مرافقة العامل أو الموظف لشخص مريض يمكن اعتبارها إجازة مرضية ؟

لا يوجد في قانون العمل السعودي ما يسمى بإجازة المرافق الصحي، ولكن هناك حالة استثنائية فقط يمكن

فيها للمرافق العامل القيام بإجازة مرضية و ذلك عند ولادة زوجة العامل ” الموظف ” لطفلا من ذوي الاحتياجات الخاصة.

كيف يمكن الاستعلام عن الإجازة المرضية ؟

يمكن لكلا من الأفراد أو المؤسسات أن يقوموا بالاستعلام عن الموافقة أو رفض الإجازة من خلال منصة صحة الإلكترونية.

كيف يتم تقدم إجازة مرضية ؟