نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة وكيفية الاستعلام عبر الهاتف وتقديم اعتراض علي المخالفة في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة من الأشياء الأساسية التي يهتم لمعرفتها كل مالك سيارة في المملكة العربية السعودية، وذلك يكون لمتابعة المخالفات المرورية التي تم تسجيلها علي سيارته، حيث اصبح من الأشياء الميسرة التي يمكن الاستعلام عنها وانت في أي مكان يتواجد فيه منالك السيارة، فأصبح بإمكان المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية القيام بمختلف المهام الخاصة بالمرور من خلال بوابة أبشر الإلكترونية، دون الحاجة للذهاب إلى مكاتب الوزارة والتزاحم عليها وضياع الوقت والمجهود، ولهذا يقدم موقع موسوعة اليوم طريقة الاستعلام عن المخالفات المرورية.

الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة

وفي ظل التطور التكنولوجي الذي أصبح يغزو جميع دول العالم، أتاحت حكومة المملكة العربية السعودية الكثير من الخدمات التي تتم من خلال الإنترنت، وذلك لمواكبة موجة التقدم التي أصبحت ثمة العصر الحديث، ومن تلك الخدمات الاستعلام عن المخالفات المرورية من خلال بوابة أبشر عبر عدة خطوات نستعرضها لكم في السطور التالية بكافة تفاصيلها.

تسجيل الدخول على منصة أبشر من خلال اسم المستخدم أو رقم الهوية الوطنية وكلمة المرور والرمز المرئي.

سيتم الانتقال إلى صفحة أخرى يختار فيها المستعلم خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة.

سيتم الانتقال إلى صفحة أخرى يختار فيها المستعلم خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة.

سيتم الانتقال إلى صفحة أخرى يختار فيها المستعلم خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة.

استعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية

يجب تسجيل الدخول على منصة أبشر الإلكترونية. اختيار “خادمات أبشر للأفراد”. كتابة اسم المستخدم أو رقم الهوية بالإضافة إلى إدخال كلمة المرور، واكتب رمز التحقق المرئي من الاستخدام البشري بطريقة صحيحة، ثم انقر على زر “تسجيل الدخول”. انتقل إلى الخدمات الإلكترونية، ثم اضغط على “تفاصيل المخالفات المرورية” أنقر على الخدمات الإلكترونية. ومن الخدمات الإلكترونية اضغط على “تفاصيل المخالفات المرورية”. اضغط على خيار “الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية”. اكتب رقم الهوية، ورقم رخصة القيادة، ثم انقر على “عرض”. وسيقوم الموقع بتوضيح كافة المخالفات التي تم فرضها عليك لتسديدها.

الاستعلام عن المخالفات المرورية عبر الهاتف

أتاحت وزارة الداخلية إمكانية الاستعلام عن المخالفات المرورية من خلال الهاتف. يتم الاتصال على رقم الخط الساخن 920020405 أو رقم 00966114419688، أو الاتصال على رقم 989 ثم رقم 1 للغة العربية ثم 1 للاستعلام عن المخالفات المرورية ثم رقم الهوية ثم #، أو يمكن إرسال رسالة نصيه لرقم 88993 تتضمن رقم الهوية أو رقم الإقامة، وسيتم الرد برسالة تحتوي على تفاصيل المخالفات. يمكن الاستفادة من تلك الخدمات بداية من الساعة 7:30 صباحًا حتى الساعة 2:30 مساءً.

شروط الاعتراض على المخالفات المرورية

إذا رغب مالك السيارة في الاعتراض على المخالفات المرورية التي تم فرضها عليه فهناك عدة شروط لا بد من توافرها حتى يمكنه من تقديم الاعتراض وهي:

يجب أن يمتلك مالك السيارة حسابًا مفعلًا في الموقع الرسمي لوزارة الداخلية السعودية. يجب أن يُقدم الاعتراض في خلال 30 يومًا من تسجيل المخالفة المرورية. لا يستطيع مالك السيارة الاعتراض على المخالفات المرورية التي تم فرضها عليه قبل تفعيل تلك الخدمة. يمكن للمالك الاعتراض على المخالفة المرورية مرة واحدة فقط، وفي حال رفض اعتراضه، فلا يمكنه أن يتقدم بالاعتراض مرة ثانية على المخالفة ذاتها. يتم الاعتراض على المخالفة المرورية المُسجلة عن طريق نظام ساهر فقط.

كيفية تقديم اعتراض على مخالفة مرورية

في حالة الرغبة في تقديم الاعتراض، قم بتسجيل الدخول على حسابك الشخصي في أبشر كما وضحنا في الخطوات السابقة، ومن ثم انتقل إلى الصفحة الخاصة بعرض المخالفات المرورية، ومن تلك الصفحة التبع الخطوات التالية

انقر على “الاعتراض على المخالفات المرورية”.

وسيقوم الموقع بعرض كافة شروط تقديم الاعتراض، بعد قراءة الشروط جيداً، قم بتحديد المخالفة التي ترغب في الاعتراض عليها.

اكتب أسباب اعتراضك.

انقر على زر “إرسال”.

كيفية سداد غرامات المخالفات المرورية

عن طريق الصراف الآلي، حيث تقوم بإدخال بطاقتك ثم تختار اللغة العربية ثم اختيار الخدمات الحكومية، ثم تدخل رقم الهوية الوطنية الخاص بك، ثم تختار المخالفات المرورية، وستظهر أمامك قيمة المخالفة المُستحقة، اضغط على “دفع” حتى تتمكن من سدادها، أو يمكنك سداد تلك المخالفات عن طريق حسابك في أحد البنوك، حيث تقوم بتحويل مبلغ المخالفة المُستحق سداده، ويمكن إتمام ذلك إلكترونيًا عن طريق موقع البنك.

وكما سبق وان ذكرنا أن المملكة تسعي لمواكبة التطور الكبير الذي اصبح أساس الحياة في الوقت الحاضر، قامت الحكومة السعودية بإنشاء عدة خدمات اخري تهم المواطن السعودي والمقيمين المغتربين في المملكة من هذه الخدمات خدمة الاستعلام عن تامين السيارة برقم الهوية.