تمويل المرابحة الجديد للمنشآت عبر شركة البيت الأهلي

تقدم شركة البيت الأهلي تمويل المرابحة الجديد، حيث تسعى لتقديم مجموعة متعددة من الحلول التمويلية لتلبية الاحتياجات والأعمال التجارية، حيث تعمل على أساس خدمة قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة ومساعدتها في تحقيق الأهداف الاستثمارية وضمان استقرارها في السوق السعودية والاستمرار في التوسع والتطور بالأنشطة التجارية، كما تترافق المنتجات التمويلية مع مزايا متعددة من حيث مقدار المبلغ والسلعة وهامش الربح وغيرها.

ما هو تمويل المرابحة الجديد للمنشآت المتوسطة والصغيرة

يساعد تمويل المنشآت هذا المنشآت المتوسطة والصغيرة لتوسيع أعمالها في السوق حيث يترافق هذا المنتج مع عدة مزايا موضحة أدناه:

التمويل يتراوح ما بين 250 ألف ريال وخمسة ملايين ريال سعودي

السهولة في تنفيذ إجراءات المنتج وإيداعه في حساب المستفيد

هامش الربح منافس وثابت

تملك العميل للسلعة والقيام بتسجيل السعلة باسم العميل منذ بداية الاتفاق بين الطرفين

تمويل الشركات والمنشآت دون كفيل.

كيفية التسجيل على منتج تمويل الشركات

يمكن ذلك من خلال الدخول إلى بوابة شركة البيت الأهلي ، ومن ثم الاطلاع على جميع التفاصيل المتعلقة بهذا المنتج، والتواصل مع شركة البيت الأهلي من خلال أدوات الاتصال المتاحة:

التواصل عبر الرقم: “920002580”

أو عن طريق رقم الاتصال: “8002440220”

أو عبر البريد الإلكتروني: “[email protected]”.

ما هي الأوراق اللازمة لطلب منتج الشركة

لكي يحصل العميل على تمويل الشركات المتوسطة والصغيرة يتوجب عليه إحضار المستندات الآتية:

إحضار صورة عن السجل التجاري للشركة

كشف الحساب البنكي لآخر ستة أشهر

صورة عن عقد النظام الأساسي وعقد التأسيس

كروكي موقع المنشأة

صورة عن الترخيص لمزاولة نشاط المنشأة

جميع القوائم المالية المدققة في آخر سنتين

العنوان الوطني للمنشآة

إحضار صورة عن الهوية الشخصية والإقامة للشركاء في الشركة

يذكر أن موقع الشركة يقع في مبنى الديوان الجنوبي على طريق المدينة – جدة.

ما هي منتجات شركة البيت الأهلي

هناك مجموعة من المنتجات المتوفرة للأفراد وكذلك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وهذه المنتجات موضحة أدناه: