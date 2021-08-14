- 1/2
- 2/2
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل السيارات في مصرف الإنماء يصل إلي 2 مليون ريال سعودي بدون كفيل و بقسط شهري بسيط في المقال التالي
تمويل السيارات من مصرف الإنماء يصل إلي 2 مليون ريال سعودي في الواقع يتميز بنك الإنماء بتقديم العديد من التمويلات المتميزة التي يبحث عنها المواطنين أو المقيمين بالمملكة، من حيث المرونة في السداد وتمويل بدون كفيل من أهمها تمويل السيارات بجانب طرح العديد من التسهيلات منها قيمة القرض المقدم بحوالي 2 مليون ريال سعودي ومنها ترك مساحة واسعة للعميل بتحديد مواصفات السيارة والمعرض المرغوب فيه بشرط أن يكون معتمد، لدي البنك تعرف معنا على خدمة التمويل وتقسيط السيارات ومعرفة أهم الأوراق المطلوبة للحصول على تمويل السيارات من مصرف الإنماء من خلال موقع ثقفني الإخباري.
شروط الحصول على تمويل السيارات من مصرف الإنماء
من خلال التسلسل الأتي سوف نتعرف على بعض الشروط التي وضعها مصرفي الإنماء للحصول على تمويل السيارات و هي كالاتي:
- يشترط على العميل المتقدم ألا تزيد قيمة الراتب الشهري له من الوظيفة التي يعمل بها عن 10000 ريال سعودي.
- يجب الموافقة على الشروط والقوانين التي تم تحديدها من قبل البنك الخاصة بفترة سداد الأقساط الشهرية والتي تصل إلي 60 قسطا شهريا على مدار 60 شهرا.
- عند تقديم طلب الحصول على تمويل سيارة من مصرف الإنماء يجب تحويل راتب المتقدم الى البنك.
- من هنا يبدأ موظفي البنك في القيام بالعمليات الحسابية التي تتعلق بالتمويل وذلك من أجل تحديد القيمة المالية الثابتة التي تبلغ 6% في المئة من إجمالي مبلغ التمويل المطلوب بينما تصل النسبة المتناقصة من المبلغ إلي 8%.
الأوراق والمستندات المطلوبة للحصول على تمويل السيارات
لمن يرغب في الحصول على تمويل السيارات من مصرف الإنماء يجب إحضار كافة الأوراق والمستندات المطلوبة التي تم الإعلان عنها من قبل مصرف الإنماء من أجل الحصول على السيارة وهي كتالي:
- يتوجب على العميل إحضار صورة بطاقة الهوية الوطنية.
- لابد من تعبئه الاستمارة الخاصة التي تخص تمويل السيارات من مصرف الإنماء.
- من الضروري تحديد ماركة السيارة التي يرغب في شرائها والمعرض أو المركز المعتمد لدى البنك الذي يريد شراء السيارة منه.
- لابد من امتلاك حساب في مصرف الإنماء.
- إحضار تحويل راتب حديث الموعد من قبل جهة العمل يوضح مدة خدمة العمل.
- تسجيل نموذج تمويل السيارات مع مراعاة الدقة في وضع البيانات والحرص من حدوث أي خطا سوف يعرض طلب التمويل للرفض.
- إحضار نموذج تعريفي يوضح قيمة الراتب ولابد أن يكون موثق و معتمد من الجهة التي يعمل بها المتقدم.
- يجب الحصول على الحد الشامل ويتم ذلك من خلال الذهاب الى المصرف وفتح حساب و تقديم الاستمارة التي توضح تعريف الراتب الموثقة من جهة التي يعمل بها المتقدم.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تمويل السيارات في مصرف الإنماء يصل إلي 2 مليون ريال سعودي بدون كفيل و بقسط شهري بسيط على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.