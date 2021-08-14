تمويل السيارات في مصرف الإنماء يصل إلي 2 مليون ريال سعودي بدون كفيل و بقسط شهري بسيط

تمويل السيارات من مصرف الإنماء يصل إلي 2 مليون ريال سعودي في الواقع يتميز بنك الإنماء بتقديم العديد من التمويلات المتميزة التي يبحث عنها المواطنين أو المقيمين بالمملكة، من حيث المرونة في السداد وتمويل بدون كفيل من أهمها تمويل السيارات بجانب طرح العديد من التسهيلات منها قيمة القرض المقدم بحوالي 2 مليون ريال سعودي ومنها ترك مساحة واسعة للعميل بتحديد مواصفات السيارة والمعرض المرغوب فيه بشرط أن يكون معتمد، لدي البنك تعرف معنا على خدمة التمويل وتقسيط السيارات ومعرفة أهم الأوراق المطلوبة للحصول على تمويل السيارات من مصرف الإنماء من خلال موقع ثقفني الإخباري.

شروط الحصول على تمويل السيارات من مصرف الإنماء

من خلال التسلسل الأتي سوف نتعرف على بعض الشروط التي وضعها مصرفي الإنماء للحصول على تمويل السيارات و هي كالاتي:

يشترط على العميل المتقدم ألا تزيد قيمة الراتب الشهري له من الوظيفة التي يعمل بها عن 10000 ريال سعودي.

يجب الموافقة على الشروط والقوانين التي تم تحديدها من قبل البنك الخاصة بفترة سداد الأقساط الشهرية والتي تصل إلي 60 قسطا شهريا على مدار 60 شهرا.

عند تقديم طلب الحصول على تمويل سيارة من مصرف الإنماء يجب تحويل راتب المتقدم الى البنك.

من هنا يبدأ موظفي البنك في القيام بالعمليات الحسابية التي تتعلق بالتمويل وذلك من أجل تحديد القيمة المالية الثابتة التي تبلغ 6% في المئة من إجمالي مبلغ التمويل المطلوب بينما تصل النسبة المتناقصة من المبلغ إلي 8%.

الأوراق والمستندات المطلوبة للحصول على تمويل السيارات

لمن يرغب في الحصول على تمويل السيارات من مصرف الإنماء يجب إحضار كافة الأوراق والمستندات المطلوبة التي تم الإعلان عنها من قبل مصرف الإنماء من أجل الحصول على السيارة وهي كتالي: